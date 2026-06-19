Sportowe emocje na Wysoczyźnie już za miesiąc! Garmin Ultra Race i Garmin Gravel Race ponownie w Tolkmicku

Już za miesiąc, w dniach 18-19 lipca, okolice Tolkmicka ponownie staną się miejscem wyjątkowego sportowego wydarzenia. Na malowniczych terenach Wysoczyzny Elbląskiej odbędą się dwie imprezy skierowane do miłośników aktywności na świeżym powietrzu – zawody biegowe Garmin Ultra Race oraz wyścig kolarski Garmin Gravel Race.

Uczestnicy będą mieli okazję zmierzyć się z wymagającymi trasami prowadzącymi przez jeden z najciekawszych przyrodniczo obszarów regionu – Wysoczyznę Elbląską. To kraina pełna leśnych ścieżek, stromych jarów i głębokich wąwozów, wyróżniająca się wyjątkowym krajobrazem na tle Żuław.

– Ubiegłoroczna edycja pokazała, że Tolkmicko i Wysoczyzna Elbląska są doskonałym miejscem dla wydarzeń sportowych. Cieszymy się, że możemy ponownie zaprosić zawodników w ten niezwykły region. Liczymy, że uczestnicy przyjadą tu nie tylko po wyniki, ale również po niezapomniane doświadczenia związane z przyrodą i atmosferą tego miejsca – mówi organizator wydarzenia Marcin Florek.

Garmin Ultra Race – biegowe emocje pośród Wysoczyzny Elbląskiej

Garmin Ultra Race to jeden z największych cykli biegów górskich w Polsce. Po rywalizacji w Myślenicach, przyszedł czas na Tolkmicko i niezwykłe trasy poprowadzone przez Wysoczyznę Elbląską. Bieg odbędzie się 18 lipca 2026 roku. Uczestnicy będą mogli rywalizować na dystansach 80 km, 50 km, 21 km oraz 14 km. Tradycyjnie nie zabraknie również rywalizacji dla najmłodszych w ramach Garmin Junior, gdzie dzieci i młodzież wystartują na dystansach 200, 500 oraz 1000 metrów.

Szczegółowe informacje dotyczące Garmin Ultra Race znajdują się na stronie: www.ultrarace.pl.

Garmin Gravel Race – rowerowa przygoda po szutrowych trasach

W niedzielę, 19 lipca 2026 roku, na trasy wyruszą uczestnicy Garmin Gravel Race – wydarzenia stworzonego dla fanów kolarstwa.

Kolarze będą mieli do wyboru dwa dystanse: około 72 km oraz około 33 km. Trasy poprowadzą przez drogi szutrowe, leśne dukty i malownicze zakątki Wysoczyzny Elbląskiej, łącząc sportową rywalizację z odkrywaniem regionu. Dla wielu zawodników będzie to okazja do ponownego sprawdzenia się na trasach, które już podczas poprzedniej edycji zdobyły uznanie dzięki swojemu charakterowi i wyjątkowej scenerii.

Co ważne – w zawodach mogą wziąć udział nie tylko zawodnicy startujący na zawodach typu gravel!

Więcej informacji o cyklu znajduje się na stronie: www.gravelrace.pl.

Sport, historia i lokalne atrakcje

Miasteczko zawodów ponownie zlokalizowane będzie na terenie Folwarku Kadyny Hotel&SPA, gdzie spotkają się zawodnicy, kibice oraz mieszkańcy regionu. Na uczestników i odwiedzających czekać będą także dodatkowe atrakcje – strefa zabaw dla dzieci oraz przestrzeń prezentacji lokalnych twórców i producentów.

Sportowy weekend w Tolkmicku będzie okazją do pokazania, że Wysoczyzna Elbląska to wyjątkowy kierunek dla osób szukających aktywnego wypoczynku, pięknych krajobrazów i niezapomnianych sportowych wyzwań.

Gra terenowa i rabat dla uczestników

W czwartek, 25 czerwca 2026 r. ruszy specjalna gra terenowa, w której uczestnicy będą mogli wygrać darmowe pakiety na zawody! Aby wygrać pakiet należy znaleźć ukryty przez organizatorów przedmiot oznaczony logotypem Garmin Ultra Race oraz Garmin Gravel Race. Szczegóły gry terenowej oraz wskazówki, gdzie szukać gadżetów, dostępne będą na mediach społecznościowych zawodów:

FB/Garmin Ultra Race in Poland IG/garminultrarace

FB/Garmin Gravel Race IG/garmingravelrace

Organizatorzy wydarzeń Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 oraz Garmin Gravel Race Tolkmicko 2026 przygotowali również specjalną ofertę dla uczestników, którzy chcą podjąć oba sportowe wyzwania na Wysoczyźnie Elbląskiej.

Osoby zapisujące się zarówno na zawody biegowe Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026, zaplanowane na 18 lipca, jak i na amatorski wyścig kolarski Garmin Gravel Race Tolkmicko 2026, który odbędzie się 19 lipca, mogą skorzystać z rabatu w wysokości 40 zł na start. Aby go odebrać należy zapisać się na jedne i drugie zawody, a następnie napisać maila na biuro@startlist.pl. Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem można opłacić start ze zniżką.

Promocja obejmuje również zawodników, którzy mają już opłacony udział w jednej z naszych imprez – wystarczy zgłosić się do drugiego wydarzenia, napisać maila na biuro@startlist.pl i otrzymać rabat.

To wyjątkowa okazja, by w ciągu jednego weekendu sprawdzić swoje możliwości zarówno na trasie biegowej, jak i rowerowej oraz przeżyć sportowe emocje w malowniczej scenerii Tolkmicka. Rabat będzie obowiązywał od poniedziałku, 22 czerwca do dnia zawodów, czyli do 18 lipca 2026 r. Zapraszamy!