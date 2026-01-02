Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o ligowe punkty przed własnymi kibicami zawalczą zawodnicy Basketball oraz piłkarki ręczne Startu. W Elblągu odbędzie się także judo camp oraz ogólnopolskie zawodów dzieci w łyżwiarstwie szybkim.

248. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 248. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Judo Camp

W dniach 3-5 stycznia w hali przy al. Grunwaldzkiej odbywać się będzie Judo Camp skierowany do młodzików, kadetów i juniorów. Treningi techniczne oraz konsultacje poprowadzi legenda polskiego judo dwukrotny mistrz olimpijski Waldemar Legień. W ramach wydarzenia odbędzie się również dedykowany moduł szkoleniowo-treningowy dla zawodników z niepełnosprawnościami (OzN) oraz dla trenerów i sędziów współpracujących z zawodnikami OzN. Rozpiska godzinowa znajduje się tu.

Złota łyżwa

W dniach 3-4 stycznia Elbląg będzie gospodarzem trzeciej edycji ogólnopolskich zawodów dzieci w łyżwiarstwie szybkim w sezonie 2025/2026. Zawody rozegrane zostaną na elbląskim torze lodowym „Helena” i przyciągną najmłodszych zawodników z całej Polski, którzy rywalizować będą na dystansach dopasowanych do ich wieku. Więcej informacji tu.

Koszykarze z Gnieznem

W 17. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball zmierzą się przed własnymi kibicami z zespołem Sklep Polski MKK Gniezno. W bieżącym sezonie zdecydowanie lepiej radzą sobie gnieźnianie, którzy na piętnaście rozegranych meczów wygrali aż dwanaście. Elblążanie z kolei zwyciężyli siedem razy, a przegrali osiem spotkań. Mamy nadzieję, że podopieczni Arkadiusza Majewskiego postawią trudne warunki rywalowi. Mecz zostanie rozegrany w sobotę w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17, wstęp wolny.

Barkom w Częstochowie

W sobotę siatkarze Barkomu zmierzą się na wyjeździe z Norwidem Częstochowa. Dla lwowskich zawodników będzie to doskonała okazja, by przerwać fatalną passę i w końcu wrócić na zwycięską ściekę. Obie drużyny nie radzą sobie dobrze w tym sezonie, Barkom ma na swoim koncie trzy zwycięstwa i aż dziesięć porażek, rywal natomiast wygrał do tej pory zaledwie dwa mecze. Początek meczu w Częstochowie o godz. 20.

Start z koszaliniankami

Przed szczypiornistkami Startu bardzo ważne spotkanie w kontekście walki o czołową szóstkę. Rywalem naszej drużyny będzie Piłka Ręczna Koszalin, która w poprzedniej kolejce niespodziewanie pokonała brązowego medalistę i awansowała na 5. miejsce Orlen Superligi Kobiet. Start i Koszalin dzieli zaledwie jeden punkt, nasz zespół ma ich czternaście, rywal natomiast piętnaście. Liczymy że elblążanki po raz drugi w tym sezonie pokonają koszalinianki. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 18.