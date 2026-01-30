Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o ligowe punkty w Elblągu powalczą siatkarze Barkomu i szczypiornistki Startu, a kolejny mecz kontrolny zagrają piłkarze Olimpii.

1/8 MP juniorek

Od piątku do niedzieli piłkarki ręczne Energi MKS Truso rywalizować będą w Rudzie Śląskiej w 1/8 finału Mistrzostw Polski juniorek. Pierwszego dnia o godz. 16:30 Elblążanki zmierzą się MKS Lub Tech Lublin, dzień później o godz. 12:30 rozpoczną mecz z Bukowsko-Dopiewski KPR, a w niedzielę o godz. 16:30 zagrają z SPR Grunwald Ruda Śląska. Trzymamy kciuki za awans Elblążanek do najlepszej ósemki.

Grają siatkarze

W piątkowy wieczór (30 stycznia) siatkarze Barkomu Każany Lwów podejmą w hali przy al. Grunwaldzkiej siedmiokrotnego mistrza Polski ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Faworytem w tym spotkania jest drużyna przyjezdna, jednak w poprzedniej kolejce Lwowianie sprawili niespodziankę pokonując wicelidera PlusLigi PGE Projekt Warszawa i być może w rywalizacji z Zaksą również wywalczą punkty. Obecnie drużyny dzieli dwanaście oczek, Kędzierzynianie mają ich 25, Ukraińcy natomiast 13. Mecz rozpocznie się o godz. 20, a bilety można nabyć na platformie abilet.pl.

W sobotę swój kolejny mecz rozegrają siatkarze III-ligowego IKS Atak. Rywalem Elblążan będzie KS Huragan Stawiguda, początek spotkania w Hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie o godz. 18.

252. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 252. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Sparingi piłkarzy

Przed piłkarzami Olimpii piąty mecz kontrolny w Elblągu. W sobotę o godz. 11:30 na boisku przy ul. Skrzydlatej żółto-biało-niebiescy podejmą lidera pomorskiej IV ligi Gedanię Gdańsk. Wstęp dla kibiców jest wolny. Z kolei Concordię czeka wyjazdowe starcie z Wikędem Luzino. Mecz ten także zostanie rozegrany w sobotę.

Start z mistrzem

W przedostatniej kolejce rundy zasadniczej Orlen Superligi Kobiet Energa Start Elbląg podejmie mistrzynie Polski. Nasza drużyna ma za sobą cztery porażki z rzędu i w niedzielę będzie im bardzo trudno przerwać fatalną serie. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz mają spore problemy w ofensywie, jednak liczymy, że zagrają niezłe spotkanie. Początek niedzielnego meczu w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 16. Bilety do nabycia na platformie abilet.pl

Koszykarze w Stargardzie

W 22. kolejce III-ligi koszykówki Energa Basketbal Elbląg zagra na wyjeździe z PGE Spójnia Vario II Stargard. W pierwszej rundzie Elblążanie pokonali rywala 94:79 i wszystko wskazuje, że w meczu rewanżowym również odniosą zwycięstwo. Zespół ze Stargardu przegrywa mecz za meczem, w tym sezonie wygrał zaledwie jedno spotkanie, a przegrał aż siedemnaście. Jakim rezultatem zakończy się to spotkanie, dowiemy się w niedzielny wieczór. Początek meczu o godz. 17.