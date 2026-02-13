Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą zawodnicy Basketball, hokeiści Fudeko oraz siatkarze Barkomu. W Zabrzu awansować do Final Four mistrzostw Polski juniorek postarają się piłkarki ręczne Truso.

Walentynkowy parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 254. edycja tego wydarzenia, tym razem walentynkowa. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Ćwierćfinał mistrzostw Polski

Od piątku do niedzieli w Zabrzu rozgrywany będzie turniej 1/4 mistrzostw Polski juniorek z udziałem Energa MKS Truso. Pierwszego dnia nasza drużyna o godz. 17 zmierzy się z SPR Pogoń 1945 Zabrze, w sobotę o 10 zagra z Koroną Handball Kielce, a ostatniego dnia rywalem Truso będzie MKS MOS Śląsk Wrocław. Liczymy na awans Elblążanek do najlepszej czwórki w Polsce.

Barkom z wicemistrzem

Po trzech zwycięstwach z rzędu, w tym nad mistrzem i brązowym medalistą, siatkarze Barkomu postarają się sprawić kolejną niespodziankę i pokonać aktualnego wicemistrza Polski. W sobotę w hali przy al. Grunwaldzkiej Lwowianie podejmą Aluron CMC Wartę Zawiercie. Rywal zajmuje pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi i ma aż 25 punktów więcej od Barkomu. Jakim rezultatem zakończy się to starcie, dowiemy się w sobotnie popołudnie. Początek meczu o godz. 14:45, a bilety można nabyć na platformie abilet.pl

Ćwierćfinały siatkarek i siatkarzy

Siatkarze i siatkarki Energi MKS Truso w dniach 12-15 lutego rywalizować będa w juniorskich ćwierćfinałach mistrzostw Polski. Młodzieżowe kluby trafiły do ośmiu sześciozespołowych grup i rywalizują w dwóch podgrupach. Elblążanki udały się do do Rzeszowa, gdzie oprócz nich znalazły się: MKS V LO Developres, Gedania Gdańsk, ŁKS AZS UMED Łódź, JKS SMS Jastrzębie, MUKS LO 47 Budowlani Łódź. Z kolei siatkarze pojechali do Poznania. Tam zagra także SUS Travel Elephant Trzebiatów, GKS Stoczniowiec Gdańsk, Akademia Siatkówki Hazel MKS Będzin, PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów, Enea Energetyk Poznań.

Koszykarze z Gdynianami

W 24. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball podejmą w hali przy ul. Kościuszki Port Gdynia GAK. Zespoły dzielą cztery punkty. Elblążanie mają ich 35, rywal natomiast 31. W pierwszej rundzie Gdynianie wygrali na własnym boisku 89:77. Liczymy na udany rewanż naszej drużyny. Mecz zostanie rozegrany w sobotę, początek o godz. 17. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

Silvant w Tczewie

Przed szczypiornistami Silvantu wyjazdowy mecz z Sambor Latocha Agropom Tczew. We wrześniu ubiegłego roku Elblążanie pokonali Tczewian 29:22 i chcą po raz drugi w tym sezonie pokonać tego rywala. Po piętnastu rozegranych meczach nasza drużyna ma na swoim koncie 17 punktów, Sambor natomiast 9. Liczymy na to, że po sobotnim starciu dystans ten się powiększy. Początek rywalizacji w Tczewie o godz. 17.

Sparingi piłkarzy

Przed elbląskimi drużynami piłki nożnej kolejne sparingi. W sobotę żółto-biało-niebiescy o godz. 11:30 na boisku przy ul. Skrzydlatej zmierzą się z piątą drużyną warmińsko-mazurskiej IV ligi Sokołem Ostróda. Z kolei Concordia uda się do Świecia, gdzie w sobotę o godz. 12 zmierzy się z tamtejszą Wdą.

Dwa mecze Fudeko

Hokeiści Fudeko Gas Gdańsk kolejne dwa mecze rozegrają na elbląskim lodowisku Helena, a ich rywalem będzie UHT Sabers Oświęcim. Sobotni mecz będzie szczególny, bo połączony z akcją Teddy Bear Toss. Kibice proszeni są o zabranie ze sobą pluszowych zabawek, które wylądują na tafli lodowiska po pierwszej bramce strzelonej przez Fudeko. Wszystkie maskotki zostaną przekazane dzieciom przebywającym w gdańskich szpitalach. Więcej o akcji pisaliśmy w tym artykule. Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 18:30, niedzielny natomiast o 11. Bilety można nabyć na platformie abilet.pl