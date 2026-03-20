Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty zawalczą jedynie zawodniczki Startu, pozostałe zespoły zagrają na boiskach rywali. W naszym mieście odbędzie się także turniej Jiu Jitsu Koga Cup II I wiosenny przejazd rowerowy.

259. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 259. edycja tego wydarzenia pod hasłem "powitanie wiosny". Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online

Turniej jiu jitsu

W sobotę w hali przy ul. Kościuszki odbędzie się turniej Jiu Jitsu Koga Cup II. W pierwszej edycji tego wydarzenia wzięło udział prawie pięciuset zawodników. Organizatorzy przewidują walki w różnych kategoriach wiekowych, od 4-6 latków, po mastersów. Walki wystartują już po godz. 8 i potrwają do godzin wieczornych.

Rowerowe powitanie wiosny

W sobotę MOSiR zaprasza Elblążan na wspólny przejazd rowerowy ulicami miasta. To doskonała okazja, aby symbolicznie rozpocząć sezon rowerowy i spędzić czas w aktywny sposób. Start przejazdu zaplanowano na godz. 11 z Placu Kazimierza Jagiellończyka, a finałem przejazdu będzie polana z wiatami w Bażantarni, gdzie na uczestników będzie czekało ognisko z kiełbaskami.

Olimpia w Wasilkowie

W 23. serii III ligi Olimpia zagra na wyjeździe z KS Wasilków. Dla żółto-biało-niebieskich będzie to doskonała okazja by wrócić na zwycięską ścieżkę, bowiem rywal w wygrał do tej pory zaledwie cztery razy i z dorobkiem czternaście punktów zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Elblążanie mają trzynaście oczek więcej i znajdują się na 13. pozycji. Wygrana w tym meczu pozwoli Olimpii awansować w tabeli nawet o kilka pozycji. Początek sobotniego meczu w Wasilkowie o godz. 14.

Gra IV liga

W nadchodzący weekend obie elbląskie IV-ligowe drużyny zagrają swoje mecze w sobotę na boiskach rywali. Concordia uda się do Ostródy, gdzie o godz. 12 zmierzy się z tamtejszym Sokołem, Olimpia II natomiast zagra w Mrągowie z miejscową Mrągowią. To spotkanie rozpocznie się o godz. 14.

Koszykarze w Międzychodzie

W 29. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball Elbląg zmierzą się na wyjeździe z Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód. Zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, dzielą je dwa punkty, z tym że Sokół ma rozegrane jedno spotkanie więcej. Obie ekipy walczą o awans do fazy play-off zatem bezpośrednie starcie jest dla nich bardzo ważne. Mecz zostanie rozegrany w sobotę o godz. 17.

Start z Sośnicą

Przed piłkarkami ręcznymi Energi Startu bardzo ważny mecz z drużyną, która także walczy o zajęcie 8. miejsca w tabeli Orlen Superligi Kobiet i uniknięcie walki w barażach. Póki co Sośnica Gliwice ma dwa punkty więcej od naszej drużyny, Start ma ich 17, rywal natomiast 19. W pierwszym meczu rundy spadkowej mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną Elblążanek 31:28. Mamy nadzieję, że w pojedynku rewanżowym również wygra zwycięstwem zespół Magdaleny Stanulewicz. Początek sobotniego spotkania w hali przy Al. Grunwaldzkiej o godz. 18.



Truso w Buku

W 15. kolejce I ligowych rozgrywek piłkarki ręczne Truso zmierzą się na wyjeździe z Mondi-Bukowsko Dopiewski KPR. Obecnie zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, gospodarz niedzielnego starcia z 34 punktami na koncie zajmuje drugie miejsce, Elblążanki natomiast mają osiem oczek mniej i są pozycje niżej. W pierwszej rundzie pojedynek pomiędzy tymi drużynami zakończył się remisem w regulaminowym czasie gry, a w rzutach karnych skuteczniejsze były podopieczne Marty Czapli. Jakim wynikiem zakończy się drugi pojedynek pomiędzy tymi zespołami, dowiemy się w niedzielny wieczór, początek meczu o godz. 17.