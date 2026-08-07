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Sportowy weekend z portEl.pl

 Elbląg, Sportowy weekend z portEl.pl

W nadchodzący weekend o ligowe punkty w Elblągu powalczy Olimpia oraz Concordia, a pierwsze mecze kontrolne przed nadchodzącym sezonem rozegrają piłkarki ręczne Startu.

Olimpia z beniaminkiem

Drugim rywalem żółto-biało-niebieskich w sezonie 2026/2027 będzie Polonia Lidzbark Warmiński. Obie ekipy rozpoczęły rozgrywki od porażek i obu bardzo zależy na premierowym zwycięstwie. Elblążanie przegrali przed własnymi kibicami z rezerwami Wiły Płock, Polonia natomiast uległ Świtowi Nowy Dwór Mazowiecki. Zespoły miały okazję się skonfrontować podczas przedsezonowego sparingu, wówczas Olimpia wygrała 2:0. Jak będzie w meczu o punkty, dowiemy się w piątkowy wieczór, początek pojedynku na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz. 17.

 

Start w Lublinie

Piłkarki ręczne Startu czekają pierwsze przedsezonowe mecze kontrolne, które rozegrają w Lublinie w ramach Memoriału Edwarda Jankowskiego. W piątek o godz. 18:30 podopieczne Magdaleny Stanulewicz zmierzą się z gospodarzem turnieju, w sobotę natomiast ich przeciwnikiem będzie albo ELMAS-KPS APR Radom albo Krasoń MKS Piotrcovia.

 

279. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 279. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

 

Concordia z Naki

Pomarańczowo-czarni także w najbliższy weekend zmierzą się z debiutantem. Naki Olsztyn to zwycięzca klasy okręgowej, który na inaugurację rozgrywek IV-ligowych wywalczył punkt, remisując z Pisą Barczewo. Z kolei Concordia przegrała z Granicą Kętrzyn i w sobotnim starciu z Olsztynianami będzie chciała zgarnąć pierwsze punkty. Mecz zostanie rozegrany na stadionie przy ul. Krakusa o godz. 16, wstęp wolny.

 

Turniej siatkówki plażowej

W niedzielę w Parku Wodnym Dolinka zespoły siatkarskie ponownie staną do walki o tytuł najlepszej drużyny, na którą czeka Puchar Dyrektora MOSiR. Do turnieju można zgłaszać dwuosobowe zespoły, a na liście startowej znajdzie się miejsce dla maksymalnie 16 drużyn. Początek zawodów o godz. 10.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • U mnie ten weekend przebiegnie pod znakiem rywalizacji z kratą piwa. Wygrywa tylko jeden, albo odpadam ja, albo krata pęka. Nie no, żartuję, nie pijcie i nie bierzcie narkotyków dzieciaki!
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    2
    2
    nierówna_walka(2026-08-07)
  • A Concordia kiedy czwartek, piątek, sobota, niedziela?? Czy redaktor który się tym zajmuje ukończył jakiś kurs podążający dokładna Date czy grają kiedy będą mieć czas??? Trochę profesjonalizmu !!!!!
  • Jak będzie w meczu o punkty, dowiemy się w piątkowy wieczór, początek pojedynku na boisku przy ul. Skrzydlatej o godz.17.To czas pokaże :⁠-⁠) Czy wejście na mecz jest gratis ? Jeśli nie to ile kosztuje bilet ?
  • @Pawlo12& - Concordia sprzedała się więc zapomnij o nich !
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