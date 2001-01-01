Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend trzy elbląskie drużyny piłkarskie zagrają przed własnymi kibicami. W naszym mieście odbędzie się także turniej tenisa stołowego.

Turniej tenisa stołowego

Wakacje z MOSiR-em powoli się kończą, a doskonałą okazją na ich podsumowanie będzie turniej tenisa stołowego. Piątkowy turniej zostanie podzielony na dwie kategorie OPEN: dziewczęta i chłopcy do lat 14, a także dziewczęta i chłopcy do lat 18. Więcej informacji w tym artykule.

228. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 228. edycja tego wydarzenia. Udział jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja.

Olimpia z KS Wasilków

W 6. kolejce III-ligowych rozgrywek żółto-biało-niebiescy postarają się odnieść drugie zwycięstwo przed własnymi kibicami. Rywalem naszej drużyny będzie KS Wasilków. Zespoły dzielą dwa punkty, elblążanie mają ich osiem, rywal natomiast sześć. W poprzednim meczu na własnym boisku Olimpia odniosła w końcu upragnione zwycięstwo i w sobotę znów będzie chciała sprawić radość swoim kibicom. Mecz na stadionie przy Agrykola rozpocznie się o godz. 15.

Gra IV liga

Przed naszymi drużynami mecze 5. serii w IV lidze. Oba zespoły zagrają przed własnymi kibicami. W sobotę na stadionie przy Krakusa pomarańczowo-czarni podejmą Polonię Lidzbark Warmiński. Mecz ten rozpocznie się o godz. 16. Z kolei rezerwy Olimpii w niedzielę zmierzą się z Romintą Gołdap. Początek rywalizacji na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 17. Wstęp na oba mecze jest darmowy.