Sportowy weekend z portElem

W najbliższy weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą jedynie piłkarki ręczne Startu. W hali SP w Nowakowie dwa mecze zagrają siatkarze IKS Atak, Barkom uda się do Suwałk, a nasi koszykarze do Kruszwicy.

Świąteczny parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 244. edycja tego wydarzenia, tym razem świąteczna. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Grają siatkarze

Przed Barkomem Każany Lwów pojedynek z drużyną Ślepsk Malow Suwałki i duża szansa na zdobycie kompletu punktów. Gospodarz sobotniego pojedynku wygrał do tej pory zaledwie dwa mecze, przegrał natomiast dziesięć i zajmuje przedostatni miejsce w tabeli PlusLigi. Lwowianie wygrali jedno spotkanie więcej i mają dwa punkty przewagi nad Ślepskiem. Jeśli Nietoperze realnie myślą o fazie play-off, muszą koniecznie to spotkanie wygrać. Początek meczu w Suwałkach o godz. 12:30.

Przed III-ligowym IKS Atak dwa mecze. W piątek o godz. 18:30 elblążanie podejmą KPS Gietrzwałd, natomiast dzień później o godz. 12 zmierzą się z SMS 4M Energy Działdowo. Oba spotkania rozegrane zostaną w hali SP w Nowakowie, wstęp wolny.

Koszykarze w Kruszwicy

W 15. kolejce II-ligowych rozgrywek zawodnicy Energi Basketball Elbląg zmierzą się na wyjeździe z Kamte Basket 2010 Kruszwica. Obecnie zespoły dzielą zaledwie dwa punkty, elblążanie mają ich 21, najbliższy rywal natomiast 23. Koszykarze Kamte na swoim parkiecie radzą sobie bardzo dobrze, w tym sezonie przed własnymi kibicami przegrali tylko raz. Nasz zespół czeka zatem trudna przeprawa, mamy jednak nadzieję, że zakończy się ona sukcesem. Początek niedzielnego meczu w Kruszwicy o godz. 17.

Start z Galiczanką

Po serii porażek, drużyna i kibice liczą, że w niedzielę zawodniczki Startu przerwą złą passę i wrócą na zwycięską ścieżkę. Tego dnia elbląskie szczypiornistki podejmą Galiczankę Lwów, która podobnie jak nasza drużyna, nie może zaliczyć tego sezonu do udanego. Ukrainki radzą sobie jednak nieco lepiej, bo mają cztery punkty więcej od Startu. W pierwszej rundzie pojedynek pomiędzy tymi drużynami zakończył się wygraną lwowianek 26:21. W niedzielę liczymy na rewanż i wygraną zespołu Magdaleny Stanulewicz. Początek spotkania w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 18.