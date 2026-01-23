Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend w Elblągu o ligowe punkty powalczą koszykarze Energi Basketball oraz hokeiści Fudeko. Wyjazdowe starcie czeka szczypiornistki Truso oraz siatkarzy Barkomu.

parkrun gra z WOŚP

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 251. edycja tego wydarzenia. Edycja szczególna bo połączona z licytacjami na rzecz WOŚP, które rozpoczną się już o godz. 8:30. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Koszykarze z Koszalinem

W 21. kolejce II-ligowych rozgrywek koszykarze Basketball zmierzą się przed własnymi kibicami z Żak Insta-Serwis Koszalin. W poprzedniej serii gier Elblążanie pokonali gdańską Akademię Gortata i umocnili się na 8. miejscu w lidze. Najbliższy przeciwnik naszej drużyny ma zaledwie punkt więcej, jednak rozegrał jedno spotkanie mniej. W pierwszej rundzie Koszalinianie pokonali nasz zespół 105:82 i Elblążanie bardzo chcieliby się zrewanżować. Początek sobotniego spotkania w hali przy ul. Kościuszki o godz. 17. Wstęp wolny.

Truso w Kwidzynie

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso wracają do walki w rozgrywkach I-ligowych. Rywalem elblążanek będzie MTS Kwidzyn. W pierwszej rundzie Elblążanki pokonały Kwidzynianki 34:28 i w meczu rewanżowym również chciałyby zgarnąć komplet punktów. Obecnie zespoły dzieli dziewięć punktów i trzy pozycje w ligowej tabeli, Truso ma 17 punktów, rywal - 8. Początek sobotniego meczu w Kwidzynie o godz. 12.

Sparingi piłkarzy

Piłkarze Olimpii mają już za sobą dwa mecze kontrolne rozegrane w Elblągu. Tym razem żółto-biało-niebiescy udadzą się do Sopotu, gdzie zmierzą się z Wikęd Luzino. Początek rywalizacji w sobotę o godz. 12. Z kolei pomarańczowo-czarni zagrają kolejny sparing na boisku przy ul. Skrzydlatej. Ich rywalem będzie zespół Czarni Pruszcz Gdański. Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 11.30, wstęp dla kibiców jest wolny.

Barkom w Warszawie

Siatkarze Barkomu Każany przegrali aż osiem meczów z rzędu i będzie im bardzo ciężko przerwać złą passę w kolejnym spotkaniu, bo ich rywalem będzie dużo wyżej notowany PGE Projekt Warszawa. W pierwszej rundzie Ukraińcy niespodziewanie pokonali Warszawiaków 3:0 i było to jedno z trzech zwycięstw, jakie odnieśli w tym sezonie. Jakim rezultatem zakończy się drugie starcie tych drużyn, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu w Warszawie o godz. 20.

Dwa mecze hokeistów

Przed hokeistami Fudeko Gas Gdańsk kolejne dwa kolejne mecze na tafli lodowiska „Helena”. Gdańszczanie mają za sobą trzy ligowe porażki i tym razem zmierzą się z niżej notowanym rywalem, zatem to doskonały moment, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Pierwszy mecz z SMS PZGL Katowice rozegrany zostanie w sobotę o godz. 20, drugi natomiast w niedzielę o 11. Bilety można nabyć na platformie abilet.pl