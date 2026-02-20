Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend o ligowe punkty w Elblągu zawalczą szczypiorniści Silvantu oraz siatkarze Barkomu. Start uda się do Gliwic, a Basketball do Torunia.

255. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 254. edycja tego wydarzenia. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Silvant z Kwidzynem

W 17. kolejce I-ligowych rozgrywek piłkarze ręczni Silvantu podejmą w hali przy ul. Kościuszki SMS ZPRP Kwidzyn. W pierwszej rundzie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem Kwidzynian 30:23. Elblążanie liczą, że uda im się zrewanżować i zagarnąć komplet punktów. Obecnie zespoły dzielą cztery oczka, Silvant ma ich 17, rywal natomiast 21. Początek sobotniego spotkania o godz. 17, wstęp dla kibiców jest darmowy.

Basketball w Toruniu

W sobotę koszykarze Elbasket udadzą się do Torunia, gdzie zmierzą się z tamtejszym AZS UMK Transbruk. Rywal jest liderem II-ligowych rozgrywek, na 24 rozegrane spotkania wygrał aż 18, w tym poniósł tylko jedną porażkę na własnym parkiecie. W listopadzie minionego roku Elblążanie przegrali przed własnymi kibicami z AZS 84:94. Jakim rezultatem zakończy się mecz rewanżowy, dowiemy się w sobotni wieczór. Początek spotkania o godz. 19.

Sparingi piłkarzy

Elbląskie kluby piłki nożnej powoli kończą okres przygotowawczy do rundy rewanżowej. Zarówno Olimpia jak i Concordia mają za sobą szereg meczów kontrolnych, a w najbliższy weekend zagrają kolejne. Żółto-biało-niebiescy w piątek o godz. 12 zmierzą się w Toruniu z II-ligową Chojniczanką Chojnice. Pomarańczowo-czarni natomiast w sobotę o godz. 14 na boisku przy ul. Skrzydlatej zagrają z Lechią Gdańsk CLJ. Wstęp wolny.

Start w Gliwicach

Szczypiornistki Energi Startu rozpoczynają walkę o utrzymanie w Orlen Superlidze Kobiet. Pierwszym rywalem naszej drużyny będzie dobrze dysponowana w ostatnim czasie Sośnica Gliwice. Gospodynie niedzielnego meczu mają dwa punkty więcej od Elblążanek. W bieżącym sezonie zespoły dzieliły się punktami, w pierwszej rundzie, po rzutach karnych, Start zgarnął dwa oczka, w drugiej natomiast Sośnica wywalczyła komplet punktów. Mamy nadzieję, że drużyna Magdaleny Stanulewicz zwycięży i oddali się od miejsca barażowego. Niedzielny mecz w Gliwicach rozpocznie się o godz. 16.

Grają siatkarze i siatkarki

Przed siatkarzami Barkomu ważny pojedynek, bo z sąsiadem w tabeli PlusLigi. ChKS Chełm z dorobkiem 20 punktów plasuje się na miejscu 12. Lwowianie są pozycje niżej i mają trzy oczka mniej. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę w hali przy al. Grunwaldzkiej, początek o godz. 20.

Z kolei siatkarki III-ligowej Energi MKS Truso w sobotę udadzą się do Iławy, gdzie w sobotę o godz. 18 zmierzą się z tamtejszą Miss Volley.