Sportowy weekend z portElem

W nadchodzący weekend czekają nas sportowe emocje związane przede wszystkim z dwoma kółkami, gdyż odbędą się zawody Truso MTB Race oraz maraton rowerowy liczący aż 780 km.

780 km na rowerze

W piątek spod napisu Elbląg na starówce wystartuje maraton rowerowy mający na celu uczczenie 780. rocznicy nadania Elblągowi praw miejskich. Do pokonania oczywiście 780 km na rowerze w limicie 50 godzin. 780-km trasa wiedzie z Elbląga przez, Iławę, Olsztynek, Szczytno, Mrągowo, Kętrzyn, Bartoszyce, Elbląg, Pruszcz Gdański, Bytów, Kościerzynę, Starogard Gdański, Malbork i z powrotem do Elbląga. Krótsza trasa (licząca 430 km) nie przekracza granic województwa warmińsko-mazurskiego. Na imprezę nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjechać rowerem przed godz. 20 na starówkę. Mogą wziąć w niej udział jedynie osoby pełnoletnie i doświadczone w długodystansowej jeździe na rowerze.

272. parkrun

Bez względu na pogodę i porę roku w Elblągu odbywa się parkrun, czyli cosobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. W najbliższą sobotę o godz. 9 odbędzie się już 272. edycja tego wydarzenia. Przypominamy, że udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online.

Zawody MTB

W niedzielę odbędą się zawody rowerowe Truso MTB Race. Uczestnicy, czyli dzieci, młodzież i dorośli, pojadą śladem Bikeparku oraz ścieżkami Bażantarni. Oprócz wyścigów czeka nas także piknik rowerowy i jego atrakcje: poducha MTB do skakania na rowerze, pokaz trialu rowerowego z Flying Bikes, nauka podstaw MTB, konkursy z nagrodami, grill, gastronomia. Truso MTB Race rozpocznie się o godz. 11:00 na Elbląskim Bikeparku, przy ul. Królewieckiej 162.