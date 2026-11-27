Startują Łyżwiarskie Czwartki dla dzieci

Zapraszamy na bezpłatne łyżwiarskie zawody dla dzieci w Elblągu. Już w czwartek, 3 grudnia, o godzinie 16:00, na Lodowisku Helena MOSiR w Elblągu, rozpoczną się pierwsze starty najmłodszych łyżwiarzy, w wieku 6 lat oraz z klas I-IV szkoły podstawowej. Do zdobycia efektowne medale.

Zawody odbędą się w podziale na kategorie wiekowe. Dzieci w wieku lat 6 (rocznik 2020) oraz te starsze, z klas 1-4 szkoły podstawowej, rywalizują w jeździe na łyżwach, na dystansach od 111 do 222 metrów na Lodowisku Helena. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia łyżew. Zgłoszeń mogą dokonywać wyłączne rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, na miejscu, w dniu zawodów, 30 min przed rozpoczęciem imprezy, od godz. 15:30. Łyżwiarskie Czwartki to cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych do 6-letnich dzieci i uczniów szkół podstawowych. W Elblągu to już III edycja zawodów. Celem spotkań jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli.

Regulamin tutaj. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Terminarz wszystkich zawodów (wszystkie na Lodowisku Helena):

3.12.2026, start 16:00



21.01.2027, start 16:00



4.02.2027, start 16:00



4.03.2027, start 16:00



11.03.2027, start 16:00, podsumowanie całego cyklu zawodów



Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, prezydent Elbląga Michał Missan, MOSIR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.