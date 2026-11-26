- Kobieta kierująca mercedesem nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, wpadła w poślizg I wjechała do przydrożnego rowu. Jej auto wywróciło się na dach. Na szczęście nie odniosła obrażeń. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu