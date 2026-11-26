Awaria torowiska. Tramwaje jeżdżą inną trasą

fot. Anna Dembińska, archwium pprtEl.pl

W czwartek od godz. 8.15 na liniach 4 i 5 wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów. Przyczyną jest awaria torowiska na ul. płk. Dąbka.

ZKM w Elblągu informuje, że z powodu uszkodzenia torowiska w ciągu ulicy Płk. Dąbka w kierunku centrum miasta w wprowadzono tymczasową zmianę trasy linii nr 4 i 5. Tramwaje linii 4 w kierunku Druskiej kursują po trasie: Ogólna (pętla) – Obr. Pokoju – Browarna – Królewiecka – Marymoncka (pętla)

Marymoncka (pętla) – 12 Lutego – Grunwaldzka – Druska (pętla) Tramwaje linii 5 w kierunku Saperów kursują po trasie:Ogólna (pętla) – Obr. Pokoju – Browarna – Królewiecka – Marymoncka (pętla)

Marymoncka (pętla) – 12 Lutego – Saperów (pętla)

red.