Ruszyła budowa nowej komendy przy ul. Lotniczej

Po latach oczekiwania elbląska policja wchodzi w nowy etap: przy ul. Lotniczej ruszają prace nad nową komendą. Zobacz zdjęcia. Nowoczesny kompleks ma wreszcie połączyć wydziały rozproszone dziś w różnych częściach miasta.

Nowa siedziba policji w Elblągu coraz bliżej – na placu budowy przy ul. Lotniczej widać już pierwsze prace. Po latach zapowiedzi oraz rozproszenia policyjnych wydziałów po różnych punktach miasta rusza inwestycja, na którą czekali zarówno funkcjonariusze, jak i mieszkańcy.

„Zaczęło się. Pracują koparki, teren jest ogrodzony, bo... trwa budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu” – poinformowała w mediach społecznościowych elbląska policja.

Umowę z wykonawcą podpisano 17 listopada 2026 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, co formalnie otwiera drogę do realizacji kontraktu. Zadanie wykona spółka MIRBUD ze Skierniewic. Firma złożyła najtańszą spośród 12 ofert – na kwotę około 88,22 mln zł brutto. Wykonawca będzie miał 40 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania, co oznacza, że obiekt powinien być gotowy na przełomie zimy i wiosny 2030 roku.

Według projektu kompleks przy ul. Lotniczej ma składać się z trzech budynków: właściwej siedziby komendy, budynku strzelnicy i siłowni oraz obiektu techniczno-magazynowego (w planach są także parkingi i zaplecze dla przewodników psów służbowych). Łączna planowana powierzchnia użytkowa wskazywana w założeniach projektu wynosi ok. 3,8 tys. m3, a kubatura – 38,5 tys. m3. Dla funkcjonariuszy kluczowe będzie przeniesienie w jedno miejsce jednostek działających dziś w różnych lokalizacjach, m.in. przy ul. Królewieckiej, al. Tysiąclecia czy ul. Strażniczej.

O potrzebie budowy nowej komendy mówi się co najmniej od 2017 roku. W 2019 roku miasto za symboliczną złotówkę przekazało na ten cel działkę (o powierzchni 2 ha) przy ul. Lotniczej. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.