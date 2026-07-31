Survival z żołnierzami WOT

Wakacje z MOSiR-em to nie tylko sport, ale także okazja do zdobywania praktycznych umiejętności. We wtorek, 4 sierpnia, zapraszamy dzieci oraz całe rodziny na bezpłatne zajęcia survivalowe, które odbędą się na polanie z wiatami w Bażantarni. Początek wydarzenia o godz. 17:00.

Zajęcia poprowadzą żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy w przystępny i ciekawy sposób wprowadzą uczestników w świat survivalu. Będzie można dowiedzieć się m.in. jak zbudować prowizoryczne schronienie, rozpalić ogień, bezpiecznie poruszać się w terenie oraz jak zachować się w sytuacjach wymagających opanowania i współpracy.

To doskonała propozycja dla wszystkich, którzy lubią aktywność na świeżym powietrzu, chcą przeżyć wakacyjną przygodę i nauczyć się czegoś nowego. Zajęcia będą miały praktyczny charakter, dlatego uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać część przygotowanych zadań pod okiem instruktorów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Wystarczy zabrać wygodny strój dostosowany do warunków terenowych oraz dobry humor. Zapraszamy do Bażantarni na popołudnie pełne wiedzy, aktywności i dobrej zabawy!

Wakacje trwają, a razem z nimi „Wakacje z MOSiR-em”. Sprawdźcie harmonogram i dołączcie do naszych letnich aktywności.