Świetny start Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso rozpoczęły rywalizację w 1/8 finału Mistrzostw Polski od wysokiego zwycięstwa. Podopieczne Marty Czapli w pierwszym meczu turnieju pokonały w Rudzie Śląskiej MKS LubTech Lublin 37:26.

Turniej 1/16 Mistrzostw Polski rozgrywany w Elblągu Truso przeszło jak burza, wygrywając wszystkie mecze i z pierwszego miejsca awansowało do kolejnego etapu. W 1/8 rywalizacja przeniosła się do Rudy Śląskiej, gdzie od piątku do niedzieli nasza drużyna mierzyć się będzie z MKS LubTech Energo Lublin, MONDI - Bukowsko Dopiewski KPR oraz SPR Grunwald Ruda Śląska. Pierwszy rywal naszej drużyny MKS Lublin w 1/16 finału grupy łódzkiej zajął drugie miejsce. Bukowsko Dopiewskiego KPR awansował do 1/8 po tym jak wgrał tylko jeden mecz w trzydrużynowym turnieju we Wrocławiu, natomiast gospodynie turnieju w Rzeszowie wygrały trzy mecze i podobnie jak Truso awansowały z pierwszego miejsca.

Pojedynek z Lubliniankami od pierwszych minut był bardzo wyrównany i po 5 minutach gry tablica wyników wskazywała 3:3. Kilkadziesiąt sekund później MKS odskoczyło na jedno trafienie, jednak trzy kolejne bramki padły z rąk Elblążanek, które wykorzystały błędy rywalek i zbudowały niewielką przewagę. Kilka obron, w tym z rzutu karnego, zanotowała Zofią Żurawska, a w ataku odważnie grała Katarzyna Kwiatkowska. Gdy w 15. minucie meczu piłkę w siatce umieściła Nikola Jankowska, Truso prowadziło 10:7. Kolejne akcje to gra bramka za bramkę, Elblążanki utrzymywały niewielki dystans. W końcówce pierwszej części meczu rywalki miały świetną okazję by wyrównać, bo grały w podwójnej przewadze, jednak Elblążanki nawet grając czterema zawodniczkami w polu z łatwością wymanewrowały lubelską defensywę i zdobyły kolejną bramkę. Po 30 minutach gry Truso prowadziło 17:14.

Przez pierwsze minuty drugiej części meczu gole padały naprzemiennie, do stanu 22:18. Chwilę później podopieczne Marty Czapli odskoczyły już na pięć trafień, a po golu Otyli Szulc, a następnie Nikoli Jankowskiej, było 27:20. Elblążanki pewnie kroczyły do wygranej w pierwszym meczu 1/8 mistrzostw Polski. Rywalki nie mogły znaleźć sposoby na bardzo dobrze dysponowane zawodniczki Truso i w 53. minucie miały już dziesięć goli mniej. Na parkiecie meldowały się kolejne zawodniczki, wygrana naszej drużyny była w żaden sposób nie zagrożona. Szczypiornistki MKS Truso pokonały MKS Lublin 37:26.

Energa MKS Truso - MKS LubTech Lublin 37:26 (17:14)

Truso: Żurawska Zofia, Wanatowska Alicja - Kwiatkowska Katarzyna 10, Jankowska Nikola 8, Szulc Otylia 7, Fudal Otylia 5, Zimińska Adrianna 3, Biernat Roksana 2, Ratajczyk Alicja 1, Pożoga Nikole 1, Kolasa Michalina, Tomaszewska Lena, Zajączkowska Hanna, Kordek Julia, Ziemińska Aleksandra, Sankowska Zuzanna.

W drugim meczu turnieju gospodynie pokonały Bukowsko Dopiewski KPR 44:33. W sobotę Elblążanki o godz. 12:30 zmierzą się z KPR, a w niedzielę o 16:30 zawalczą o zwycięstwo z SPR Grunwald Ruda Śląska.