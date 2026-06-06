Święto kolarzy i roklarzy, czyli Road Race Elbląg

Ruszyły zapisy na drugą edycję Road Race Elbląg, czyli ogólnopolskich zawodów kolarskich, którym w tym roku towarzyszy również Puchar Polski w półmaratonie wrotkarskim. Impreza odbędzie się 19 lipca i wpisuje się w obchody 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi.

19 lipca Elbląg stanie się areną rywalizacji kolarzy szosowych i rolkarzy z całej Polski. Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników, którzy będą rywalizować na trasach prowadzących przez najpiękniejsze zakątki Wysoczyzny Elbląskiej, Żuław Wiślanych oraz terenów Gminy Tolkmicko. To wydarzenie tworzone jest nie tylko dla zawodników, ale również dla mieszkańców, rodzin i kibiców, którzy będą mogli uczestniczyć w prawdziwym sportowym święcie miasta. Zapisy właśnie ruszyły.

Przypomnijmy, że premierową edycję Road Race Elbląg wygrali: Kacper Wiszniewski z KK Rzepnica (z czasem 2:30:25 i imponującą średnią prędkością 41,4 km/h) oraz Wiktoria Klawitter z KK Lew Lębork), która pokonała trasę w czasie 3:02:26, osiągając średnią prędkość 34,2 km/h. Wyniki pokazują, że trasa elbląskich zawodów potrafi być nie tylko wymagająca, ale również bardzo szybka, szczególnie na płaskich odcinkach Żuław Wiślanych i szerokich asfaltach Wysoczyzny Elbląskiej. W sezonie 2026 organizatorzy przygotowali zmienione i bardziej dynamiczne trasy, które pozwolą jeszcze lepiej wykorzystać walory sportowe regionu.

Dystanse kolarskie

Mega - 84 km - przewyższenie ok. 700 m, limit czasu 4h 30 min

Speed - 45 km - przewyższenie ok. 400 m, limit czasu 3h

Junior - 200 m (rowerki biegowe), 500 m, 1 km

Start i meta zlokalizowane będą przy ul. Warszawskiej w Elblągu.

Trasa ROAD RACE ELBLĄG 2026 została przebudowana względem poprzedniej edycji. Zawodnicy opuszczą Elbląg nowym odcinkiem prowadzącym w kierunku Łęcza. Następnie skierują się do Suchacza, pokonując długi podjazd od przeciwnej strony niż w 2025 roku. Jednym z najbardziej widowiskowych fragmentów pozostanie zjazd serpentynami do Kadyn, prowadzący przez zalesione tereny Wysoczyzny Elbląskiej.

Dalsza część trasy przebiega przez Tolkmicko, Pogrodzie i Milejewo, a końcowe kilometry poprowadzone zostaną szybkim, płaskim odcinkiem przez Żuławy Wiślane. Na trasie ponownie pojawią się premie specjalne przygotowane wspólnie z partnerami wydarzenia.

Puchar Polski w półmaratonie kolarskim

Nowością sezonu 2026 będzie organizacja Pucharu Polski w Półmaratonie Rolkarskim, który odbędzie się pod patronatem Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich. Do Elbląga przyjadą najlepsi zawodnicy z całego kraju rywalizujący w klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski.

Dystanse rolkarskie

Półmaraton - 21 km, dodatkowo 4 km przejazdu honorowego, limit czasu: 2 godziny

Junior - 200 m, ok. 1 km

To pierwsza impreza tej rangi w Elblągu i jedna z najciekawszych nowości sportowych sezonu 2026 na Warmii i Mazurach.

Biuro zawodów

Kolarstwo szosowe

Sobota 18.07.2026

Biuro zawodów: Ratusz Staromiejski, Stary Rynek 25, Elbląg

Niedziela 19.07.2026

Biuro zawodów:Plac Katedralny, ul. Wodna 79, Elbląg

Start / Meta: ul. Warszawska 29, Elbląg

Rolkarstwo

Sobota 18.07.2026

MDK Elbląg, ul. Warszawska 51

Niedziela 19.07.2026

Parking naprzeciwko MDK

ul. Warszawska 51

Start / Meta: ul. Warszawska 29

Program wydarzenia

Sobota - 18 lipca 2026:

17:30 - 19:00 - Odbiór pakietów startowych

Niedziela - 19 lipca 2026:

07:00 - 13:00 - Biuro zawodów / depozyt

08:15 - Start MEGA Men - 84 km

08:17 - Start MEGA Women - 84 km

08:20 - Start SPEED Men - 45 km

08:22 - Start SPEED Women - 45 km

08:50 - 09 - Wyścigi JUNIOR MTB

09:45 - Dekoracja JUNIOR MTB

11:00 - Dekoracja SPEED + Premia Specjalna RED BULL

11:30 - Dekoracja MEGA + Premia Specjalna RED BULL

12:30 - Start honorowy Półmaratonu Rolkarskiego

12:35 - 12:40 - Wyścigi JUNIOR ROLKI

12:55 - Dekoracja JUNIOR ROLKI

14:15 - Dekoracja Pucharu Polski

Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu Miasta Elbląg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gminy Tolkmicko

Patronat Honorowy: Michał Missan – Prezydent Elbląga

Gospodarz Wydarzenia: Miasto Elbląg

Sponsorzy: ZIAJA Polska / Zmiany Zmiany /Specjal Pub / Pub Sąsiedzi / INONI / COCONAUT / EMTOP / Racebalm / Baltic Bird / Leń Coffee / Kiloutou

Partnerzy Techniczni: Parasiński Foto/Video / Bud-Rob / Pierogowoz Catering

Partnerzy Wydarzenia: Ministerstwo Sportu i Turystyki / Polski Związek Sportów Wrotkarskich / Gmina Tolkmicko

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