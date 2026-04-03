Tancerze z Destination Dance Studio mistrzami Polski
Elblążanie z Destination Dance Studio wywalczyli wiele tytułów mistrzów Polski podczas zawodów, które odbyły się w Rzgowie koło Łodzi. Zobacz zdjęcia.
Elblążanie osiągnęli sukcesy w konkurencjach solowych, duetach, grupach i formacjach, potwierdzając dominację na polskiej scenie tanecznej.
1. miejsce
formacja Destination Kids - formacje Dzieci
mini formacja Destination Junior - mini formacje Junior
Lena Bielińska - solo Dzieci 2
Natalia Chrabąszcz i Tymoteusz Stolarski - duety Dzieci 2
Lena Bielińska i Iga Szercha - duety Junior 1
2. miejsce
Lena Kulesza - solo Dzieci 1
Tymoteusz Stolarski - solo Dzieci 2
Agata Jarzyło i Zuzanna Hołody - duety Młodzież
3. miejsce
Klaudia Krzywulska - solo Dzieci 2
Natalia Chrabąszcz - solo Dzieci 2
Iga Szercha - solo Junior 1
Agata Jarzyło - solo Młodzież
4. miejsce
Zuzanna Hołody - solo Junior 2
Chanell Jabłońska - solo Dzieci 1
5. miejsce
Aryna Kisialiova - solo Dzieci 1
7. miejsce
Roksana Orzechowska - solo Młodzież
Osiągnięcia młodych tancerzy są efektem wielu miesięcy intensywnych przygotowań, ogromnej dyscypliny oraz bezgranicznej pasji do tańca. Sukces na zawodach tej rangi to powód do dumy zarówno dla zespołu, jak i całej lokalnej społeczności, która z zaangażowaniem wspierała zawodniczki w drodze na szczyt. Wyrazy uznania należą się również trenerkom – Wiktorii Sudomierskiej oraz Milenie Sikorskiej – za ich profesjonalne przygotowanie, wsparcie i motywację, dzięki którym tancerze mogli zaprezentować pełnię swoich możliwości.
Zdobycie tytułów mistrzowskich to dla Destination Dance Studio ogromne wyróżnienie oraz motywacja do dalszego rozwoju i podbijania kolejnych międzynarodowych scen tanecznych.