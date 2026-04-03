Tancerze z Destination Dance Studio mistrzami Polski

Elblążanie z Destination Dance Studio wywalczyli wiele tytułów mistrzów Polski podczas zawodów, które odbyły się w Rzgowie koło Łodzi. Zobacz zdjęcia.

Elblążanie osiągnęli sukcesy w konkurencjach solowych, duetach, grupach i formacjach, potwierdzając dominację na polskiej scenie tanecznej.

1. miejsce

formacja Destination Kids - formacje Dzieci

mini formacja Destination Junior - mini formacje Junior

Lena Bielińska - solo Dzieci 2

Natalia Chrabąszcz i Tymoteusz Stolarski - duety Dzieci 2

Lena Bielińska i Iga Szercha - duety Junior 1

2. miejsce

Lena Kulesza - solo Dzieci 1

Tymoteusz Stolarski - solo Dzieci 2

Agata Jarzyło i Zuzanna Hołody - duety Młodzież

3. miejsce

Klaudia Krzywulska - solo Dzieci 2

Natalia Chrabąszcz - solo Dzieci 2

Iga Szercha - solo Junior 1

Agata Jarzyło - solo Młodzież

4. miejsce

Zuzanna Hołody - solo Junior 2

Chanell Jabłońska - solo Dzieci 1

5. miejsce

Aryna Kisialiova - solo Dzieci 1

7. miejsce

Roksana Orzechowska - solo Młodzież

Osiągnięcia młodych tancerzy są efektem wielu miesięcy intensywnych przygotowań, ogromnej dyscypliny oraz bezgranicznej pasji do tańca. Sukces na zawodach tej rangi to powód do dumy zarówno dla zespołu, jak i całej lokalnej społeczności, która z zaangażowaniem wspierała zawodniczki w drodze na szczyt. Wyrazy uznania należą się również trenerkom – Wiktorii Sudomierskiej oraz Milenie Sikorskiej – za ich profesjonalne przygotowanie, wsparcie i motywację, dzięki którym tancerze mogli zaprezentować pełnię swoich możliwości.

Zdobycie tytułów mistrzowskich to dla Destination Dance Studio ogromne wyróżnienie oraz motywacja do dalszego rozwoju i podbijania kolejnych międzynarodowych scen tanecznych.