Tańsze wpisowe tylko do 30 września!

Już 11 listopada biegacze w biało-czerwonych barwach wyruszą na trasę XI Elbląskiego Biegu Niepodległości! Spiesz się, tylko do wtorku 30 września obowiązuje najniższe wpisowe na udział w zawodach. Nie czekaj, zapisz się już teraz i świętuj odzyskanie niepodległości na sportowo!

Jesień to wyjątkowa pora roku, gdzie z każdym biegowym krokiem możemy obserwować malownicze krajobrazy, a rześkie powietrze dodaje sił i motywacji do działania. To także najlepszy moment na sprawdzenie swoich umiejętności w biegowych wydarzeniach. Idealną propozycją od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest udział w Elbląskim Biegu Niepodległości. Impreza co roku odbywa się 11 listopada, a udział w niej może wziąć każdy.

- Tegoroczne imprezy biegowe w naszym mieście pokazują, że zainteresowanie tym sportem jest spore. Biegają doświadczeni zawodnicy, ale również tacy, którzy chcą spróbować swoich sił po raz pierwszy na profesjonalnych zawodach. Po wysokiej frekwencji Biegu Piekarczyka, Bażantarnia Jump&Run i Biegu Nocnego, nadchodzi czas na Bieg Niepodległości. 11 listopada, to szczególna i ważna data. Zachęcamy do bycia w tym dniu razem i świętowania na sportowo, w biało-czerwonych barwach. Tylko do wtorku, 30 września, zawodnicy mogą kupić pakiet w najkorzystniejszym wariancie – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu w MOSiR Elbląg.

Dystans i trasa

Podczas Elbląskiego Biegu Niepodległości na zawodników czeka dystans 10 km (3 pętle), który mogą pokonać indywidualnie lub w 3-osobowej sztafecie (3 x 3,3 km). Trasa wiedzie przez klimatyczne uliczki elbląskiej starówki oraz centrum miasta. Limit czasowy na ukończenie dystansu wynosi 1 godzinę i 30 minut. Do udziału w biegu zapraszamy firmy, instytucje, stowarzyszenia sportowe oraz grupy znajomych. Dodatkowo nieodłącznym elementem imprezy są zmagania najmłodszych w Małym Biegu Niepodległości. Najmłodsi w zależności od swojej kategorii wiekowej wystartują na dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 lub 500 m.

Zapisy i ceny pakietów

Cena pakietu startowego w biegu 10 km oraz w rywalizacji sztafet: do 30 września – 60 zł; do 26 października – 70 zł; do 5 listopada – 80 zł. Cena pakietu startowego na Mały Bieg: do 30 września – 35 zł; do 26 października – 40 zł; do 5 listopada – 45 zł.

Zgłoszenia do XI Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 5.11.2025r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe.

Organizatorzy: prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: ML Polyolefins, Stella Green, Studio Łazienkowe Awangarda, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Sponsorzy i Partnerzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, HADM Gramatowski, Centrum Handlowe Ogrody, Okna Tufe, Centrum Ubezpieczeń Expert, 43 Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie – 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, Centrum Sztuki Galeria EL.