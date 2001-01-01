 Schronisko przepełnione! Potrzebna adopcja, domy tymczasowe i karma

W elbląskim schronisku mieszka 166 kotów, z tej liczby aż 63 to kociaki. To spore przepełnienie, bo miejsc dla kotów jest tylko 120. Najbardziej poszukiwane są domy tymczasowe, ale zwierzaki będą też wdzięczne za karmę. Idealnym rozwiązaniem będzie adopcja!

- W okresie wakacyjnym i wczesną jesienią jest zwiększona liczba urodzeń kociąt kotów wolno żyjących. Mimo, że co roku w mieście jest organizowana akcja kastracji takich kotów, to i tak nie uda się wykastrować wszystkich, co wiąże się z kolejnymi urodzeniami. Tak dzieje się co roku – wyjaśnia Patryk Bilski, dyrektor schroniska.

Potrzebne są adopcje, ale także domy tymczasowe dla kociąt.

- Trafiają do nas kociaki butelkowe, które potrzebują specjalistycznej opieki całodobowej. najlepiej, aby było więcej adopcji, a także domów tymczasowych – podkreśla dyrektor placówki.

fot. Anna Dembińska

Osobom, które wezmą kota do domu tymczasowego schronisko zapewnia karmę, opiekę weterynaryjną, otrzymają też kuwetę i miski. Więcej informacji na ten temat otrzymać można w schronisku, bezpośrednio lub telefonicznie (kocie biuro adopcyjne: 601 299 421). Im więcej podopiecznych ma schronisko, tym większe koszty ponosi na ich utrzymanie.

- Więcej zwierząt to więcej karmy, więcej leków, więcej pracy. Najbardziej potrzebna jest nam mokra karma dla kotów, w tym specjalistyczne mleko dla kociąt – wyjaśnia Patryk Bilski.

Warto przypomnieć, że w Elblągu mamy również koty wolno żyjące, które doskonale radzą sobie w miejskim środowisku. Nie wyłapujmy ich, by odwieźć do schroniska!

- Są tego nauczone i bardzo często są po prostu dzikie, nieufne i nigdy nie miały bliskiego kontaktu z człowiekiem. Gdy taki kot trafia do schroniska, to przechodzi ogromny stres. Takie koty bardzo trudno oswoić, aby móc oddać je do adopcji. Oczywiście jeśli człowiek znajdzie takiego kota, który wymaga pomocy weterynaryjnej, może do nas to zgłosić. Przyjmiemy go, zbadamy i włączymy leczenie. Po wyleczeniu kot zostaje wypuszczony w swoje dotychczasowe miejsce bytowania i dalszą opiekę sprawują dotychczasowi karmiciele. W Elblągu jest dużo stałych karmicieli i mamy z nimi bieżący kontakt. Jeśli coś się dzieje, to od razu do nas dzwonią – mówi dyrektor Patryk Bilski.

Kontakt do schroniska: kocie biuro adopcyjne: 601 299 421, psie biuro adopcyjne: 55 234 16 46.