Nareszcie weekend: Nocny Bieg, premiera w teatrze i promocja albumu o Wysoczyźnie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Piątek, 26 września

- Pozwól się poprowadzić przez miejsca, w których ziemia spotyka morze, a ciszę lasu przerywa furkot skrzydeł i ciche kroki dzikich zwierząt – to fragment recenzji albumu „„Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska oczami Irlandczyka”, którego autorem jest związany od dwóch dekad z Elblągiem Michael Gannon. Promocja albumu już 26 września w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg. Początek o godz. 17. Wstęp wolny.

Sobota, 27 września

W sobotę odbędzie się zwieńczenie obchodów 80-lecia harcerstwa na ziemi elbląskiej. Harcerze zapraszają do udziału w obchodach wszystkich mieszkańców. Program wydarzenia w linku.

"Piękna Lucynda" Mariana Hemara, najpopularniejsza i najczęściej wystawiana sztuka w jego bogatym dorobku, otwiera nowy sezon w elbląskim teatrze. Spektakl, pełen zabaw słownych, błyskotliwych dialogów, energetycznych piosenek i nawiązań do operetkowych klasyków, zapowiada się jako wydarzenie pełne lekkości, humoru i muzycznej finezji. Premiera już 27 września, godz. 18.

W sobotę o godz. 20 rozpocznie się 3. Elbląski Bieg pod Gwiazdami. Nie ma już wolnych pakietów startowych, w biegu na dystansie 5 km na Modrzewinie weźmie udział aż 800 osób. Zachęcamy do kibicowania w niecodziennych okolicznościach. Na zawody zaprasza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Sobota-niedziela, 27-28 września

W dniach 27-28 września na wodach Zalewu Wiślanego odbędą się tradycyjne regaty o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta Krynica Morska. To ostatnie regaty w sezonie na tym akwenie. Więcej informacji w linku.

Wydarzenia sportowe w weekend znajdziecie w tym linku.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!