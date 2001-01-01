Kolejne torowisko do remontu

Remont torowiska na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka – al. Piłsudskiego powoli zbliża się do końca, w najbliższych miesiącach ma się rozpocząć remont torowiska na 1 Maja. Władze miasta ogłosiły przetarg w tej sprawie.

Firmy zainteresowane przebudową kolejnego odcinka torowiska mogą zgłaszać swoje oferty do 23 października. Dotyczą m.in. przebudowy odcinka ul. 1 Maja - od Krótkiej do placu Konstytucji wraz z modernizacją torowiska, przebudową skrzyżowań z ul. Szpitalną i Godlewskiego, przebudowy przejść dla pieszych, zatok postojowych, elementów odwodnienia, instalacji gazowych, a także przebudowy instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic. Powstaną również nowe perony przystankowe wraz z wiatami z montowanymi panelami fotowoltaicznymi, a także droga dla rowerów.

Zwycięzca przetargu, który może być znany jeszcze w tym roku (wszystko zależy od przebiegu procedury przetargowej) będzie miał na realizację prac siedem miesięcy od daty podpisania umowy.