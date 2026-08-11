Terenowa Gra Miejska w Bażantarni

Już w najbliższą niedzielę, 16 sierpnia, zapraszamy na kolejną Grę Miejską w ramach „Wakacji z MOSiR-em”. Tym razem uczestnicy ruszą leśnymi ścieżkami Bażantarni, gdzie czekać będą na nich zagadki, pytania i ciekawe miejsca do odkrycia. Start o godz. 12:00 na polanie z wiatami. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Poprzednie edycje „Gry Miejskiej” cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy chętnie wracają po kolejne zagadki i nowe trasy. Tym razem zapraszamy do Bażantarni, która skrywa wiele ciekawych miejsc i zakątków, idealnych do wspólnej zabawy.

Na uczestników czekać będzie specjalna mapa z zaznaczonymi punktami, do których trzeba będzie dotrzeć. W każdym z nich znajdziecie zagadkę lub pytanie. Aby przejść całą trasę liczyć się będzie spostrzegawczość, orientacja w terenie i odrobina wiedzy. Nie liczy się jednak rywalizacja, ale przede wszystkim dobra zabawa i wspólnie spędzony czas. Biuro gry będzie działało od godz. 12:00 na polanie z wiatami. To właśnie tam będzie można odebrać mapę, poznać zasady i dowiedzieć się wszystkiego, co potrzebne przed rozpoczęciem zabawy. Na trasę można ruszyć z rodziną, przyjaciółmi lub znajomymi i wspólnie szukać kolejnych punktów. Na tych, którzy ukończą trasę i udzielą prawidłowych odpowiedzi, będzie czekał słodki upominek.

Zabierzcie bliskich, znajomych i wygodne buty. Spędźcie niedzielę aktywnie, poznając przy okazji ciekawe zakątki Bażantarni. Dołączcie do wspólnej zabawy. Jeśli szukacie kolejnych pomysłów na aktywne spędzenie wakacji, zajrzyjcie również do harmonogramu „Wakacji z MOSiR em”. Przez całe lato czekają tam bezpłatne wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.