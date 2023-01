Trenuj w wodzie z MOSiR-em

Wielu z nas lubi dobrą zabawę w wodzie. A co gdyby tak połączyć mile spędzony czas na basenie z aktywnością fizyczną? W rezultacie otrzymamy szereg przyjemnych i łatwych w wykonaniu ćwiczeń opartych na gimnastyce, aerobiku oraz rehabilitacji. Właśnie taki zestaw różnorodnych zajęć znajdziemy w ofercie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku wielu z nas postawiło przed sobą realizację ambitnych celów, najczęściej tych sportowych i prozdrowotnych. Kolejnym krokiem będzie wdrożenie ich w życie i sumienne trzymanie się założeń, co nie w każdym przypadku kończy się powodzeniem. Szukamy wymówek, przeszkadzają nam zakwasy, a co najgorsze nie znajdujemy odpowiednio dobranej do swoich możliwości formy ćwiczeń. Jeżeli jeszcze nie poznałeś najlepszego dla siebie rozwiązania i nie przeszkadza ci kontakt z wodą, spróbuj zajęć organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Poranki z Aqua Fitness – poniedziałek i środa o 9:30 w CRW Dolinka

Jest to propozycja dla osób, które chcą przyjemnie rozpocząć tydzień. Są to proste ćwiczenia ruchowe wykonywane bez jakiegokolwiek ryzyka kontuzji. Dzięki tego typu praktykom szybko osiągniemy rezultaty naszej pracy, takie jak np. budowanie masy mięśniowej czy chudnięcie. Idealne zajęcia na rozpoczęcie przygody z tą formą fitnessu.

Aqua Fitness Basic – poniedziałek o 20:00 w Krytej Pływalni

Identyczne zajęcia jak w przypadku Poranków z Aqua Fitness. Proste, przyjemne i sprawiające mnóstwo frajdy. Dla tych, którzy chcą nabrać siły i mają czas na ćwiczenia pod wieczór.

Aqua Turbo – wtorek w CRW Dolinka i środa w Krytej Pływalni o 20:00

Tutaj możemy spodziewać się dużej intensywności ćwiczeń. Jednak dzięki temu zgubimy szybko zbędne kilogramy i poprawimy sylwetkę. To propozycja dla tych, którzy chcieliby trochę mocniej popracować w wodzie, ale każdy ćwiczy na miarę swoich możliwości.

Aqua Long – czwartek w CRW Dolinka i piątek w Krytej Pływalni o 20:00

Ćwiczenia wytrzymałościowo-siłowe. Trwają minimum 45 minut, czyli o 15 dłużej jak inne nasze propozycje w wodzie. Pozwalają w przyjemny sposób poprawić kondycję, wyrzeźbić sylwetkę i zbudować masę mięśniową.

Aqua Senior – sobota o 11:00 i 12:00 w Krytej Pływalni

Fitness w wodzie łączy w sobie gimnastykę korekcyjną z aerobikiem i elementami pływania. Taka forma aktywności opóźnia procesy starzenia, pozwala odzyskać wigor i energię. Zajęcia w wodzie skierowane są do wszystkich osób powyżej 60 roku życia. Cena biletu wynosi 12 zł i obejmuje 30 minut zajęć oraz 30 minut pływania dowolnego.

Wejściówki na zajęcia Aqua w CRW Dolinka – 28 zł za wejście pojedyncze, 95 zł za 4 wejścia/miesiąc, 160 zł za 8 wejść/miesiąc. Bilety w Krytej Pływalni – 23 zł za wejście pojedyncze, 85 zł za 4 wejścia/miesiąc, 140 zł za 8 wejść/miesiąc. Wykupiony karnet w CRW Dolinka obowiązuje także w Krytej Pływalni.