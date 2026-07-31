Triathlonowe Mistrzostwa Europy w Elblągu wystartowały!

Za nami inauguracja triathlonowych Mistrzostw Europy w Elblągu. Start spod Mostu Wysokiego przyniósł mnóstwo emocji. Jako pierwsze do walki na Starym Mieście stanęły juniorki. Sprawdź, kto sięgnął po pierwsze medale i jak zaprezentowały się Polki. Wkrótce więcej zdjęć.

W piątek o godzinie 10:00 w Elblągu oficjalnie wystartowały Mistrzostwa Europy w Triathlonie. Jako pierwsze na trasę dystansu sprinterskiego (750 m pływania, 20 km jazdy na rowerze i 5 km biegu) wyruszyły juniorki.

Zawodniczki rozpoczęły etap pływacki tuż pod Mostem Wysokim. Pokonanie rzeki Elbląg zajęło najszybszym z nich niespełna 11 minut. Jako pierwsza z wody wyłoniła się Węgierka Jázmin Kropkó (z czasem 10:19 min), tuż przed Francuzką Anouk Rigaud i Rosjanką Sofią Tikhonovą.

Dynamiczna jazda na rowerze oraz wyczerpujący bieg przyniosły spore przetasowania w czołówce. Ostatecznie, z czasem 1:01:20, po złoto sięgnęła Szwajcarka Anouk Danna. Drugie miejsce zajęła Francuzka Anouk Rigaud (+24 s), a podium uzupełniła kolejna reprezentantka Szwajcarii, Kimey Casanova (+1:04 min).

Jak poradziły sobie reprezentantki Polski? Najlepiej z Biało-Czerwonych zaprezentowała się Martyna Gajda, która finiszowała na 20. pozycji z czasem 1:04:47 (pływanie: 10:49, rower: 34:02, bieg: 18:44). Druga z naszych reprezentantek, Zofia Rosin, zajęła 42. miejsce z wynikiem 1:09:12 (pływanie: 10:56, rower: 35:15, bieg: 21:44).

Warto pamiętać, że sumaryczny czas poszczególnych dyscyplin różni się od wyniku końcowego ze względu na czas spędzony w strefie zmian (T1 i T2).

To dopiero początek wielkich emocji na Starym Mieście! Jeszcze dziś na trasie pojawią się juniorzy, a po południu do walki o medale staną kategoria U23 (młodzieżowcy) oraz Elita.

W sobotę [1 sierpnia] w formacie olimpijskim rywalizować będą sztafety. Z kolei w niedzielę [2 sierpnia] zawody dla amatorów - Garmin Iron Triathlon.

Aktualizacja z godizny 13:40:

Rywalizacja juniorów podczas elbląskich Mistrzostw Europy w Triathlonie przyniosła mnóstwo emocji i zaciętą walkę do ostatnich metrów. Po złoty medal sięgnął reprezentant Luksemburga Sebastian Ziekman, który pokonał trasę sprintu w czasie 55:47 min.

O końcowym układzie podium decydowały pojedyncze sekundy. Srebro wywalczył Brytyjczyk Lucas Gorrill, ulegając zwycięzcy zaledwie o 9 sekund (+0:09). Brązowy medal przypadł Austriakowi Jelle Kaindlowi, który do triumfatora stracił 22 sekundy (+0:22).

Polacy w czołówce – Jan Chmielewski był blisko czołowej dziesiątki. Po emocjonującej walce zajął wysokie, 11. miejsce z czasem 57:02 min. Pozostali biało-czerwoni również zaprezentowali się z dobrej strony: Kacper Serwiński uplasował się na 23. pozycji (57:53 min), Adam Dąbrowski zakończył rywalizację na 29. miejscu (58:18 min).

Szczegółowe wyniki znajdziecie tutaj.