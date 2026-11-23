Trójka najlepsza w mini siatkę

Szkolne zawody w mini siatkówce dziewcząt za nami. W ramach XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu rywalizowały miejscowe szkoły podstawowe. Najlepsza okazała się reprezentacja Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3.

Mini siatkówka to rozgrywki, w których na mniejszym boisku od tego tradycyjnego, mierzą się drużyny w składzie 4-osobowym. Najpierw występuje jedna czwórka uczniów, a później druga. Gra się do dwóch wygranych setów. Poznaliśmy 3 najlepsze ekipy:

Klasyfikacja finałowa dziewcząt:

1. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

2. Szkoła Podstawowa nr 15

3. Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoły podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.