Truso debiutuje w I lidze

Piłkarki ręczne Energi Truso Elbląg we wtorek (23 września) rozegrają swój premierowy mecz w I lidze. Rywalem naszej drużyny będzie MTS Kwidzyn, a kibicować naszym zawodniczkom będzie można w hali przy ul. Kościuszki.

Przypomnijmy, że młode piłkarki ręczne Truso od sezonu 2025/2026 występować będą w I lidze. Podopieczne Marty Czapli w większości spotkań rywalizować będą z bardziej doświadczonymi zawodniczkami i są świadome, że czekają je dużo trudniejsze mecze. W okresie przygotowawczym nasza drużyna rozegrała kilka meczów kontrolnych, a z efektów pracy swoich podopiecznych zadowolona jest trenerka Marta Czapla.

- Moje zawodniczki bardzo dobrze przepracowały okres przygotowawczy podczas obozu w Morągu. Zagrałyśmy trzy mecze kontrolne z zespołami Bydgoszcz i Ustki odnosząc dwa zwycięstwa i porażkę. Meczem z MTS Kwidzyn rozpoczynamy nasz debiut w I lidze kobiet, a zarazem nowy projekt. Dziewczyny są bardzo zdeterminowane chcą pokazać się z jak najlepszej strony, chociaż niepokój jest pewnie duży - powiedziała trenerka.

Truso już jutro (23 września) rozegra swój premierowy mecz w I lidze i liczy na wsparcie.

- Zapraszamy wszystkich kibiców do hali MOS przy ulicy Kościuszki. Zagramy swój debiutancki mecz w I lidze, a naszym przeciwnikiem będzie drużyna MTS Kwidzyn. Jesteśmy świadome, że łatwo nie będzie i że będzie to ciężki mecz, na nieco wyższym poziomie niż dotychczas rozgrywane przez nas spotkania. Chcemy pokazać kibicom, a przede wszystkim sobie, że ciężko pracujemy aby zdobywać ligowe punkty. Obiecujemy walkę o każdą piłkę i każdy centymetr boiska. Bądźcie w tej ważnej chwili razem z nami - zachęca kibiców rozgrywająca Nikola Jankowska.

Przypomnijmy, że do Truso dołączyła Hanna Urbaniak, która poprzednie lata spędziła w SPR Gdynia. Oprócz niej w drużynie są jeszcze dwie seniorki, reszta zawodniczek to juniorki i juniorki młodsze, które dopiero co skończyły wiek młodziczki. Ligowymi rywalami, oprócz MTS Kwidzyn, będzie: AZS PG Gdańsk, MMKS Jutrzenka Płock, SMS ZPRP II Płock, SSPR Szczypiorniak Ustka, KS Pyrki Poznań, SPR AIR-TRANSFER.PL Koszalin, MONDI Bukowsko Dopiewski KPR oraz MKS II OKNOPLAST Gniezno.

Wtorkowy mecz w hali przy ul. Kościuszki rozpocznie się o godz. 18, wstęp wolny.