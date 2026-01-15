Truso gospodarzem 1/16 Mistrzostw Polski

W najbliższy weekend Energa MKS Truso gościć będzie jedne z najlepszych drużyn juniorskich w piłce ręcznej w Polsce. Elblążanki zawalczą o awans do kolejnego etapu, jednak czekają je bardzo trudne mecze.

W dniach 16-18 stycznia w dwóch elbląskich halach rozgrywane będą mecze 1/16 Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej. Niestety losowanie nie było szczęśliwe dla elblążanek, bowiem trafiły na bardzo mocne drużyny: ELMAS-KPR APR Radom, MTS Kwidzyn i UKS Vambresia Wąbrzeźno. Drużyna z Kwidzyna to zwycięzca rozgrywek juniorskich w województwie pomorskim, Wąbrzeźno zajęło drugie miejsce w kujawsko-pomorskim, natomiast Radom był trzeci w województwie mazowieckim.

- Ten sezon jest dla nas zupełnie inny od poprzednich - mówi trenerka Marta Czapla. - Dziewczyny nie uczestniczyły w rozgrywkach juniorskich. Przepustką do gry w 1/16 Mistrzostw Polski był nasz udział w I lidze kobiet, w której dziewczyny radzą sobie nadspodziewanie dobrze. O tym że jesteśmy gospodarzem turnieju zadecydował dwumecz z zespołem KS Play Ostróda, w którym okazałyśmy się lepsze. Skład zespołu jest nieco inny niż ten który występuje w rozgrywkach seniorskich. Do drużyny dołączyły dwie nasze wychowanki, które na codzień uczą się w SMS-ach Kasia Kwiatkowska i Aleksandra Ziemińska oraz bramkarka Zofia Żurawska wypożyczona na rozgrywki juniorskie z SSPR Szczypiorniak Ustka. Grupa jest bardzo wymagającą, w każdym z zespołów oglądać będzie można reprezentantki Polski juniorek. Chcemy zagrać bardzo dobre mecze i powalczyć o jak najlepszy wynik - dodaje trenerka.

- Chciałybyśmy zaprosić wszystkich na mecze 1/16 Mistrzostw Polski. Mimo tego, że trafiłyśmy do wymagającej grupy jesteśmy dobrej myśli. Chciałybyśmy zajść jak najdalej i wierzymy w to, że może nam się udać. Pierwszy etap rozgrywek obędzie się w Elblągu, co uważamy za nasz atut. Gramy u siebie i zrobimy wszystko by wygrywać, a przy tym pokazać kibicom dobre widowisko. Liczymy na wsparcie kibiców - mówiła rozgrywająca Nikola Jankowska Truso.

Terminarz meczów:

16 stycznia (piątek), hala przy ul. Kościuszki 77A:

godz. 16:00 MTS Kwidzyn - UKS Vambresia Wąbrzeźno

godz. 18:00 Energa MKS Truso Elbląg - ELMAS-KPR APR Radom

17 stycznia (sobota), hala przy Al. Grunwaldzkiej 135:

godz. 17:30 ELMAS-KPR APR Radom - MTS Kwidzyn

godz. 19:30Energa MKS Truso Elbląg - UKS Vambresia Wąbrzeźno

18 stycznia (niedziela), hala przy ul. Kościuszki 77A:

godz. 12:00 UKS Vambresia Wąbrzeźno - ELMAS-KPR APR Radom

godz. 14:00 Energa MKS Truso - MTS Kwidzyn

Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.