Truso w najlepszej ósemce w Polsce!

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso wygrały drugi mecz w turnieju 1/8 mistrzostw Polski juniorek i zapewniły sobie awans do ćwierćfinału. Elblążanki pokonały dziś (31 stycznia) MONDI Bukowsko Dopiewski KPR 32:24, a jutro zawalczą z gospodyniami o pierwsze miejsce w grupie.

Drużyna Marty Czapli rywalizacje w 1/8 mistrzostw Polski juniorek rozgrywanym w Rudzie Śląskiej rozpoczęła od wysokiego zwycięstwa nad MKS LubTech Lublin (37:26). Dziś (31 stycznia) rywalem naszej drużyny był zespół MONDI Bukowsko Dopiewski KPR, który wczoraj przegrał swój mecz z gospodarzem turnieju. Przed Elblążankami na parkiet wybiegły dziś Rudzianki oraz Lublinianki. Zawodniczki SPR Grunwald Ruda Śląska pokonały Lublinianki 31:28 i zapewniły sobie awans do 1/4. Podopieczne Marty Czapli widziały już, że jeśli pokonają Bukowsko to znajdą się w gronie najlepszych ośmiu drużyn w Polsce.

Nasze zawodniczki bardzo dobrze rozpoczęły sobotnią potyczkę i w 5. minucie prowadziły 4:2. Dwa złe zagrania pozwoliły rywalkom na wyrównanie, jednak w kolejnych akcjach zastopowała je Zofia Żurawska. Użyczona z Ustki bramkarka spisywała się w dzisiejszym meczu bardzo dobrze, jej koleżanki wykorzystywały kontrataki, a gdy w 16. minucie do siatki trafiła Alicja Ratajczyk, Truso prowadziło 9:4. W kolejnych minutach zawodniczki KPR wykorzystały chwilową niemoc Elblążanek w ofensywie i zdobyły cztery gole z rzędu. W 21. minucie, przy stanie 10:9 dla MKS, o przerwę poprosiła trenerka Truso. Podopieczne Marty Czapli posłuchały jej rad i po wznowieniu rzuciły trzy bramki z rzędu. Do końca pierwszej części meczu rywalki walczyły o zmniejszenie dystansu i udało im się dojść na dwa gole. Po 30 minutach gry Truso prowadziło 15:13.

Po zmianie stron Elblążanki złapały dwie kary, przeciwniczki wykorzystały grę w przewadze i w 36. minucie doprowadziły do remisu 16:16. Zawodniczki trenerki Urszuli Filody-Graczyk, uwierzyły że są w stanie wygrać i przez długi czas nie pozwoliły naszej drużynie na ponowne zbudowanie dystansu. W 46. minucie było po 21 i obie drużyny miały szansę na wygraną. Szczypiornistki Truso miały jednak swój plan na ten mecz i konsekwentnie go realizowały. Ponownie rzuciły trzy bramki z rzędu, potem kolejne dwie i miały już pięć goli z zanadrzu. Elblążanki grały czujnie w obronie, a nawet jak przydarzyła im się strata, to błyskawicznie wracały do obrony, niejednokrotnie zatrzymując kontrę rywalek. Końcówka meczu należała do naszej drużyny, która ostatecznie wygrała 32:24 i awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Polski.

MONDI Bukowsko-Dopiewski KPR - Energa MKS Truso Elbląg 24:32 (13:15)

Truso: Żurawska, Wanatowska - Jankowska 10, Kwiatkowska 7, Ratajczyk 6, Biernat 5, Szulc 2, Fudal 1, Ziemińska 1, Kolasa, Pożoga, Żurawska, Kordek, Sankowska, Tomaszewska, Zajączkowska, Ziemińska

Wyniki dotychczas rozegranych meczów:

Energa MKS Truso - MKS LubTech Lublin 37:26 (17:14)

SPR Grunwald Ruda Śląska - MONDI Bukowsko-Dopiewski KPR 44:33 (23:19)

SPR Grunwald Ruda Śląska - MKS LubTech Lublin 31:28 (19:14)

Jutro o godz. 14:30 Bukowsko zmierzy się z Lublinem, a o godz. 16:30 Truso zawalczy z gospodarzem o pierwsze miejsce w turnieju.