Truso wygrywa w Koszalinie

W przedostatnim meczu I-ligowych rozgrywek piłkarki ręczne Truso pokonały w Koszalinie miejscowy SPR Air-Transfer 30:24 i już zapewniły sobie 3. miejsce na koniec sezonu.

Pierwotnie mecze 17. kolejki I ligi kobiet zostały zaplanowane na weekend 18-19 kwietnia, jednak w tym czasie nasze młode szczypiornistki rywalizować będą w Buku w 1/8 mistrzostw Polski juniorek młodszych i pojedynek został przełożony na 12 kwietnia.

W pierwszej rundzie starcie pomiędzy Elblążankami i Koszaliniankami zakończyło się wygraną gospodyń 29:27. W pojedynku rewanżowym drużyna Marty Czapli również chciała zgarnąć komplet punktów i na kolejkę przed zakończeniem sezonu 2025/2026 zapewnić sobie 3. miejsce, co jak na beniaminka rozgrywek jest bardzo dobrym wynikiem.

Wynik spotkania otworzyła Michalina Kolasa. W odpowiedzi Koszalinianki trafiły dwukrotnie i w 5. minucie było 2:1. Przez kilka kolejnych akcji obie drużyny notowały straty, by w końcu do siatki trafiła Oliwia Fudal. Wynik przez długi czas oscylował wokół remisu, w 15. minucie było 5:5. Dobra defensywa Truso, pozwoliła im wyprowadzać kontrataki i nasza drużyna odskoczyła na dwa trafienia. Gospodynie szybko jednak zdołały wyrównać, w 24. minucie było 9:9. Warto podkreślić, że skuteczna była Otylia Szulc, która rzuciła aż trzy z rzędu bramki dla Truso. Do końca pierwszej połowy trwała zacięta walka i zespoły udały się na przerwę przy wyniku 12:12.

Początek drugiej części meczu to gra bramka za bramkę. Od 34. minuty parkiet należał do Elblążanek, które zagrały świetnie w obronie, wyprowadzały kontrataki i rzuciły aż pięć bramek z rzędu. Po 6. minutach gospodyniom udało się przerwać niemoc strzelecką i gra znów się wyrównała. Przewaga przyjezdnych pozwoliła trenerce na rotowanie składem, na parkiecie pojawiały się kolejne szczypiornistki Truso. W 47. minucie na 20:26 trafiła Julia Sadowska, a chwilę później kontratak wykończyła Adrianna Ziemińska i Elblążanki osiągnęły najwyższe w tym meczu prowadzenie. Koszalinianki próbowały jeszcze zmniejszyć nieco dystans, jednak przyjezdne utrzymywały bezpieczne prowadzenie. Statecznie mecz zakończył się wygraną Truso 30:24.

SPR Air-Transfer Koszalin - Energa MKS Truso Elbląg 24:30 (12:12)

Truso: Górska, Wanatowska - Szulc 8, Ziemińska 7, Ratajczyk 3, Urbaniak H. 3, Biernat 2, Urbaniak G. 2, Pożoga 2, Fudal 1, Sadowska 1, Kolasa 1, Lewandowska, Tomaszewska, Kordek.

Ostatni mecz w I lidze Elblążanki zagrają przed własną publicznością 22 kwietnia ze Szczypiorniakiem Ustka.