Trwają zapisy na Aquathlon

Pływanie, sprint do strefy zmian, szybki bieg i do mety! Tak wygląda Elbląski Aquathlon, który wraca już po raz ósmy. W sobotę, 30 maja, dzieci i młodzież ponownie opanują CRW Dolinka oraz stadion przy ul. Moniuszki, gdzie rozegrane zostaną zawody łączące pływanie i bieganie. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona, dlatego warto zapisać się już teraz.

Zawody przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. Najmłodsze dzieci zmierzą się z 25 metrami pływania i 200 metrami biegu. Najstarsi uczestnicy będą mieli do pokonania 100 metrów w wodzie oraz 500 metrów biegiem. Przygotowane dystanse zostały dostosowane do wieku oraz możliwości zawodników. Dla wielu uczestników może to być pierwszy start w tego typu rywalizacji i być może początek sportowej pasji.

Kategorie i dystanse:

• 4–5 lat – 25 m pływania / 200 m biegu

• 6–7 lat – 25 m pływania / 300 m biegu

• 8–9 lat – 50 m pływania / 400 m biegu

• 10–11 lat – 50 m pływania / 500 m biegu

• 12–13 lat – 100 m pływania / 500 m biegu

• 14–15 lat – 100 m pływania / 500 m biegu

Każdy uczestnik, który ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych staną na podium i odbiorą puchary za miejsca 1–3.

Start imprezy zaplanowano na godzinę 12:00. Biuro zawodów będzie czynne od 10:45 do 11:45. Część pływacka odbędzie się na basenie sportowym CRW Dolinka, natomiast bieg rozegrany zostanie na stadionie przy ul. Moniuszki. Strefa zmian zlokalizowana będzie na parkingu bocznym obiektu.

W przypadku najmłodszych grup dopuszczona jest pomoc rodzica oraz korzystanie z przyborów wypornościowych zgodnie z regulaminem zawodów.

Zapisy prowadzone są online poprzez formularz zgłoszeniowy wypełniany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Organizatorzy zachęcają, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem, o udziale decyduje kolejność zapisów, które trwają do 28 maja.

Organizatorami wydarzenia są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu oraz szkoła pływania Maluchy Pływają.