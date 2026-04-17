Turniej Drużyn Internackich w futsalu

15 kwietnia 2026 r. nowoczesna hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku stała się areną zaciętej sportowej rywalizacji. Turniej drużyn internackich w halowej piłce nożnej, zorganizowany przez ZSEiT pod patronatem Starosty Elbląskiego Macieja Romanowskiego, zgromadził utalentowaną młodzież z całego regionu. Wydarzenie było nie tylko sprawdzianem umiejętności piłkarskich, ale także doskonałą okazją do integracji uczniów z różnych szkół.

Rywalizacja przebiegała systemem „każdy z każdym”, co zapewniło kibicom wiele emocji i widowiskowych akcji. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna gospodarzy – internat ZSEiT w Pasłęku, która wygrała wszystkie spotkania i z kompletem punktów zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyła drużyna ZSR w Smolajnach, trzecie – ZSB w Braniewie, natomiast czwarte – ZSCKR w Dobrocinie.

W uroczystym zakończeniu turnieju, w którym uczestniczyli wicestarosta elbląski Ryszard Zając oraz wicedyrektor szkoły Lidia Zawarczyńska, wręczono puchary oraz nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został Jakub Wojczys z Pasłęka, królem strzelców – z dorobkiem siedmiu bramek – Ksawery Zakrzewski ze Smolajn, natomiast tytuł MVP zdobył Jakub Chmielewski z Braniewa. Wyróżnienie specjalne otrzymała Amelia Jabłońska z Dobrocina, która jako jedyna zawodniczka rywalizowała w męskim gronie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Państwu Wojciechowi i Danucie Przybyłowskim za ufundowanie nagród indywidualnych. Wyrazy wdzięczności kierowane są również do sędziego Mirosława Lewczuka za bezinteresowne poprowadzenie wszystkich spotkań. Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Elblągu turniej przebiegł w znakomitej atmosferze, promując aktywny styl życia i zasady fair play.