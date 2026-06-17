Tygrys podejmuje stolicę

Czy zawodnicy KSW Tygrys Elbląg zrewanżują się ekipie z Warszawy? Przekonamy się o tym w sobotę, 27 czerwca. Przed nami wyjątkowy mecz bokserski, który swoją obecnością uświetnią Zbigniew Raubo oraz Dariusz Michalczewski.

W grudniu ubiegłego roku elbląscy pięściarze gościli w Warszawie na obchodach stulecia Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Bokserskiego. Elementem jubileuszowej gali był towarzyski mecz bokserski pomiędzy reprezentacją Warszawy i Elbląga. Ciekawe walki pozostawiły jednak niedosyt i chęć rewanżu. Dlatego Hieronim Kozakiewicz, prezes KSW Tygrys Elbląg, zaprosił Warszawiaków na rewanż do naszego miasta.

Wielki mecz bokserski Elbląg – Warszawa odbędzie się już 27 czerwca w hali Atletikon przy ul. Agrykola. W reprezentacji Elbląga zobaczymy m.in. srebrnych medalistów ostatniej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Agatę Pytel (kadetka, 66 kg) i Jakuba Ignaczyka (kadet, 57 kg).

Warto szczególnie przyjrzeć się walce Agaty Pytel, która w ringu zmierzy się z wicemistrzynią Europy młodzików z 2024 r. – Magdaleną Lewkowicz (Box Garda Marki). Ciekawie zapowiada się również starcie juniorów: Igora Lichockiego z KSW Tygrys z Marcelem Michalikiem z Żoliborskiej Szkoły Boksu. Pełną listę walk prezentujemy na końcu tekstu.

Zbigniew Raubo (z lewej) i Hieronim Kozakiewicz podczas gali 100. lecia M-WOZB w Warszawie (fot. M-WZOB

Gośćmi honorowymi meczu będą prawdziwe legendy sportu: Dariusz „Tiger” Michalczewski, honorowy prezes KSW Tygrys, były mistrz świata od lat wspierający elbląski klub, oraz Zbigniew Raubo, wybitny trener boksu. Przypomnijmy, że Raubo to czterokrotny mistrz Polski w wadze do 51 kg i aż sześciokrotny drużynowy mistrz kraju w barwach Legii Warszawa. Jego najważniejszym sukcesem międzynarodowym jest srebrny medal na turnieju Przyjaźń '84, który zorganizowano jako odpowiednik igrzysk olimpijskich w Los Angeles, zbojkotowanych przez kraje bloku socjalistycznego.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Zbigniew Raubo został trenerem. Pod jego okiem trenowali m.in. Przemysław Saleta, Maciej Zegan i Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. W reprezentacji Polski kadetów pod jego skrzydła trafił też Artur Szpilka.

Z Hieronimem Kozakiewiczem znają się ze wspólnego prowadzenia kadry Polski na początku lat 90.

– Takie mecze to dla młodych pięściarzy doskonała okazja do zweryfikowania swoich umiejętności w ringu – mówi Hieronim Kozakiewicz, prezes KSW Tygrys. – W reprezentacji Warszawy zobaczymy ciekawych zawodników, więc nasi nie będą mieli łatwego zadania. Serdecznie wszystkich zapraszam, bo zapowiada się boks na najwyższym poziomie.

Mecz odbędzie się w sobotę, 27 czerwca. Początek zaplanowano o godzinie 12:00 w hali Atletikon przy ul. Agrykola 8. Wstęp na wydarzenie jest wolny!

Karta walk:

Młodzik:

- (do 42 kg): Ignacy Felka (Tygrys Elbląg) – Antoni Zimnicki (Boxing Radom)

- (do 48 kg): Milan Pepliński (Tygrys Elbląg) – Fabian Szymański (Boks Lublin)

Kadet:

- (do 52 kg): Piotr Dwojacki (Boxing Club Iława) – Franciszek Napiórkowski (Box Garda Marki)

- (do 57 kg): Igor Jagiełło (Gwardia Szczytno) – Stanisław Cieślik (Box Garda Marki)

- (do 57 kg): Jakub Ignaczyk (Tygrys Elbląg) – Ksawier Stępniewski (KB Nowy Dwór Mazowiecki)

- (do 66 kg): Agata Pytel (Tygrys Elbląg) – Magdalena Lewkowicz (Box Garda Marki)

Junior:

- (do 66 kg): Mikołaj Podpora (Tygrys Elbląg) – Borys Kaczmarek (Legia Warszawa)

- (do 70 kg): Paweł Majewski (Olympia Lidzbark Warmiński) – Ksawery Maciejewski (Broń Radom)

- (do 75 kg): Kamil Zachariasz (Husaria Gołdap) – Brajan Majewski (Sport Klub Żyrardów)

- (do 70 kg): Igor Lichocki (Tygrys Elbląg) – Marcel Michalik (Żoliborska Szkoła Boksu)