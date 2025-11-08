Dawno temu w Elblągu... aresztowano furiata

W poniedziałek wieczorem aresztowano robotnika Wilhelma Ludwiga z ulicy Grochowskiej (niem. Grubenhagen). Ludwig udał się do trudniącego się wyrobem koszy Edwarda G. z ulicy Zamkowej (niem. Burgstraße) i poprosił go, aby ten udzielił mu schronienia. G. odmówił, co tak rozgniewało Ludwiga, że brutalnie pobił G. zadając mu ciosy w twarz. Aby zapobiec dalszym ekscesom, wezwano policjanta, który zamknął L. w areszcie - pisała elbląska prasa w 1902 r. O czy jeszcze pisała?

Nieprzyzwoite zwyczaje

Ostatnio mamy do czynienia z bardzo nieprzyzwoitym zwyczajem, który stał się jednocześnie głęboko odczuwalnym problemem, a mianowicie zwyczajem wielu osób, którzy w przypadku śmierci, czasem nawet przed jej nadejściem w rodzinie, pędzą do domu pogrzebowego i oferują swoje usługi jako grabarz, pomocnik lub dostawca trumny. Gdy tylko pojawi się plotka, że ktoś jest ciężko chory, wokół domu kręcą się ciemne postacie, często w obecności rodziny zmarłego, aby w razie śmierci wyprzedzić konkurencję. Wiemy dobrze, jak trudno jest dziś walczyć o byt, ale przyzwoity człowiek nie powinien się zniżać do tak niegodnych czynów, jak te opisane powyżej (AZ, środa, 05.11.1902 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Zaledwie czternastoletni robotnik Barwig po raz trzeci zasiada na ławie oskarżonych, aby odpowiedzieć za kradzież popełnioną wspólnie ze swoim kolegą Möllerem. Obaj chłopcy są tak zaniedbani, że sąd podjął już kroki w celu wszczęcia postępowania w sprawie przymusowej edukacji. Wyrok brzmiał: tydzień więzienia dla każdego (AZ, środa, 05.11.1902 r.).

Napad na kobietę na Nowym Polu

We wtorek wieczorem robotnicę T., mieszkankę Wewnętrznej Grobli Malborskiej (niem. Inn. Marienburgerdamm, dzisiejsza ulica Malborska) ogarnął wielki strach. Kobieta ta codziennie odbierała mleko z Nowego Pola (niem. Neustädterfeld) dla sprzedawcy mleka. Gdy wczoraj wieczorem udała się tam ponownie, została nagle napadnięta na otwartym polu przez mężczyznę, który zażądał od niej pieniędzy. Gdy wyjaśniła, że nie ma pieniędzy, mężczyzna ją złapał. Doszło do gwałtownej walki, podczas której kobieta głośno wołała o pomoc. W końcu udało jej się uciec, zostawiając chustkę i fartuch. Podczas napadu w pobliżu miał znajdować się jeszcze drugi mężczyzna, do którego napastnik krzyknął, aby zatrzymał uciekającą kobietę. Ostatnio często widziano podejrzane osoby w żwirowni na Nowym Polu (AZ, czwartek, 06.11.1902 r.).

Wypadek z udziałem dziecka podczas zbierania węgla

Wczoraj po południu przy przystani parowców nad rzeką Elbląg doszło do poważnego wypadku. Jak zwykle bawiło się tam wiele dzieci, które z własnej inicjatywy lub za namową rodziców zbierały tam węgiel spadający z wozów. Mimo wszystkich ostrzeżeń i wezwań nie dało się ich stamtąd wypędzić, a wręcz biegły one za wozami, zbierając spadający węgiel. Strażak Kuhn załadował na wóz około 60 centnarów węgla, a następnie wsiadł do niego z lewej strony, aby pojechać do remizy strażackiej. W momencie, gdy konie ruszyły, usłyszał głośny krzyk. Kuhn natychmiast zatrzymał wóz i wysiadł. Tuż za pojazdem zauważył dziewczynkę, której prawe tylne koło przejechało po udzie, całkowicie je miażdżąc. Poszkodowanym dzieckiem jest córka mistrza szewskiego Thala, mieszkającego przy ulicy Czerniakowskiej (niem. Schottlandstraße). Kierowca Kuhn, który jest trzeźwo myślącym i rzetelnym człowiekiem i od 1889 roku należy do straży pożarnej, nie ponosi żadnej winy za ten wypadek. Ponieważ dziecko zostało przejechane przez tylne koło wozu, prawdopodobnie upadło podczas zbierania węgla i wpadło pod koła. Ale nawet gdyby dziecko znajdowało się tuż obok lub pod powozem, mężczyzna nie byłby w stanie go dostrzec, ponieważ między nim a dzieckiem znajdował się powóz, a ponadto jego uwagę skupiały konie (AZ, piątek, 07.11.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.