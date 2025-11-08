UWAGA!

Czas na quiz. Gdzie to jest?

Naszych czytelników zapraszamy na wycieczkę po Elblągu. Prezentujemy 11 zdjęć zrobionych w naszym mieście. Zadaniem naszych czytelników jest odgadnięcie, gdzie zostały zrobione. A czego dotyczy 12. pytanie? Sprawdźcie.

Spacerując po Elblągu czasami nie dostrzegamy pewnych elementów jego architektury. Po prostu, tak wrosły w krajobraz naszego miasta, że nie zwracamy na nie uwagi. Dziś sprawdzimy, czy odgadniecie, co przedstawiają zaprezentowane przez nas zdjęcia. A jak już odpowiecie, to nie zapomnijcie zgłosić się na Wielki Test Wiedzy o Elblągu. Kiedy on się odbędzie? O tym w ostatnim pytaniu.

 

