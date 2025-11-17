V Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. Niższe opłaty do 28 listopada

W przyszłym roku jedna z największych imprez trailowych na północy kraju - Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna, świętuje swoje 5. urodziny. Jubileuszowa edycja zapowiada się jako najbardziej rozbudowana i najbardziej emocjonująca ze wszystkich dotychczasowych odsłon. Organizatorzy planują liczne niespodzianki, a pierwsze z nich zdradzają już teraz, podkreślając, że na Wysoczyźnie Elbląskiej czeka nas prawdziwe święto sportu.

Wysoczyzna Elbląska to jeden z najbardziej malowniczych i niedocenianych regionów północnej Polski. Charakteryzuje się stromymi, zalesionymi wzgórzami, głębokimi jarami i siecią naturalnych ścieżek, które tworzą idealne warunki do biegania terenowego. To miejsce, w którym krajobraz zmienia się z kilometra na kilometr – raz prowadząc przez dzikie leśne dukty, innym razem odsłaniając szerokie panoramy na Zalew Wiślany, by po chwili wpuścić biegaczy w głębokie jary i wąwozy wyrzeźbione przez wartkie potoki. Właśnie tutaj, w otoczeniu przyrody pozostającej w dużej mierze w stanie naturalnym, już od pięciu lat odbywa się jedna z najciekawszych imprez trailowych w kraju.

Pięć dystansów i nowa, jubileuszowa odsłona Ryku Jelenia

W 2026 roku uczestnicy ponownie zmierzą się z pięcioma trasami o zróżnicowanym stopniu trudności. Największą nowością jest wydłużenie najdłuższego z nich do ponad 100 km – symbolicznej bariery, która dla wielu biegaczy ultra jest celem samym w sobie.

Dystanse:

Ryk Jelenia – 103 km, ±2300 m przewyższenia

Wycie Wilka – 54 km, ±1160 m

Kwik Dzika – 22 km, ±800 m

Pisk Lisa – 13 km, ±500 m

Huk Sowy – 6 km, ±160 m

To zestawienie sprawia, że w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni ultrasi, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w biegach terenowych.

Trzy dni sportowych emocji

V edycja potrwa od piątku, 24 do niedzieli, 26 kwietnia 2026 r. co daje uczestnikom możliwość startu w kilku biegach w trakcie jednego weekendu. Takie połączenie pozwala stworzyć indywidualny plan rywalizacji – od krótkiej piątkowej rozgrzewki (6 km), przez najdłuższe sobotnie starty (103 km oraz 54 km), aż po niedzielny, trailowy finał (22 km oraz 13 km). Ta formuła z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

„Wysoczyzna Elbląska to jedno z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej wymagających miejsc do biegania w północnej Polsce. Każdy kilometr niesie ze sobą coś nowego – od stromych wzniesień po spokojne, leśne odcinki. Zapraszam wszystkich biegaczy, zarówno doświadczonych, jak i tych rozpoczynających swoją trailową przygodę, by odkryli ten teren podczas Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny. Gwarantuję, że to doświadczenie, do którego będziecie chcieli wracać” – zaprasza Piotr Matkiewicz, organizator zawodów z Labosport Polska.

Tylko do 28 listopada pierwszy próg opłat

Osoby planujące udział w przyszłorocznej edycji powinny się pośpieszyć. Pierwszy, najniższy próg opłat obowiązuje tylko do 28 listopada. Rejestracja w tym terminie pozwala nie tylko zagwarantować sobie najkorzystniejszą cenę, lecz także zapewnia miejsce w wydarzeniu, które co roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników.

Zapisy już trwają

Rejestracja na Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna 2026 jest otwarta. Zapisy dostępne są na stronie: www.ultrawysoczyzna.pl. Warto działać szybko, aby skorzystać z najniższego wpisowego. Do zobaczenia na starcie jubileuszowej edycji w kwietniu 2026 roku.

Odkryj nieodkryte. Poznaj Wysoczyznę.