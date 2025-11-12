VI Spartakiada Szkół Elbląskich w biegu na orientację - runda czwarta
W Parku Modrzewie przed godz. 11 spragnieni zawodów na orientację zawodnicy rozpoczęli rywalizację w IV, ostatniej rundzie VI Spartakiady, gdzie są także kategorie dla dorosłych oraz rodzin w ramach XV Grand Prix Elbląga. Pogoda co prawda nie była wymarzona, ale zjawiło się około 120 uczestników.
Był to praktycznie bieg /marsz/ sprinterski, gdzie do zaliczenia było 15 punktów kontrolnych dla szkół i 25 punktów kontrolnych dla dorosłych. Mapa była w skali 1:3000. Wyniki były praktycznie od ręki. Gwarantował to SPORT-IDENT czyli elektroniczny pomiar czasu. Zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Ostatnia runda była bardzo zacięta, gdyż decydowała o zajętej pozycji. Wyniki były następujące:
Kategoria SP – dziewczęta-klasa I-IV
1. Kornelia SEKUŁA - SSP- nr 3
2. Hania GRZESIKIEWICZ – SP-12
3. Jessica MIERZEJEWSKA – SP-11
Kategoria SP – chłopcy-klasa I-IV
1. Ksawer CZERKAWSKI - SP nr 18
2. Jakub URBANIAK - SP 1
3. Daniel JANISZEWSKI – SP 11
Kategoria SP – dziewczęta-klasa V-VIII
1. Oliwia JAKSZEWICZ - SP19
2. Samanta MIERZEJEWSKA – SP 11
3. Julia FIEDOROWICZ - SSP nr 3
Kategoria SP – chłopcy-klasa V-VIII
1. Oliwier WOJDON - SP nr 1
2. Kacper GRZESIKIEWICZ – SP 12
3. Tomasz ŚWIATKOWSKI –SP 12
Kategoria SSP – chłopcy-
1. Artur BARAŃSKI - II LO
2. Szymon JASTRZĘBSKI – ZSM
3. Kornel SŁOMCZYŃSKI – II LO
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. SP 18
2. SP 11
3. SP 13
KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
1. II LO
2. ZSMech.
KLASYFIKACJA XV GRAND PRIX
Kategoria OPEN – kobiety
1. Joanna KLUNDER -ELBLĄG
Kategoria OPEN – mężczyźni
1. Kamil RZEPCZYŃSKI – ELBLAG
Kategoria rodzinna:
1. Rodzina CZERKAWSKICH
2. Rodzina WOJDONÓW
3. Rodzina GRZESIKIEWICZÓW
Startowało w czterech rundach ponad 450 uczniów. Wszyscy uczestnicy VI Spartakiady otrzymali medale, dla najlepszych szkół wręczono puchary. Wszystkie dzieci i młodzież otrzymały słodycze i napój, a każdy mógł wylosować atrakcyjny upominek o co zadbała niezawodna Janka Banach z EKO GRYF. Trasy zaprojektował i zbudował nasz super organizator Krzysztof Banach. Organizatorzy dziękują prezydentowi Elbląga za wsparcie finansowe Spartakiady oraz Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu w parku Modrzewie za udzielone wsparcie. Już niedługo będą kolejne zawody. Serdecznie zapraszamy. Wyniki i więcej informacji na naszej stronie internetowej: ekogryf.pl i Facebooku.
Do zobaczenia na zawodach!