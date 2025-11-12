VI Spartakiada Szkół Elbląskich w biegu na orientację - runda czwarta

W Parku Modrzewie przed godz. 11 spragnieni zawodów na orientację zawodnicy rozpoczęli rywalizację w IV, ostatniej rundzie VI Spartakiady, gdzie są także kategorie dla dorosłych oraz rodzin w ramach XV Grand Prix Elbląga. Pogoda co prawda nie była wymarzona, ale zjawiło się około 120 uczestników.

Był to praktycznie bieg /marsz/ sprinterski, gdzie do zaliczenia było 15 punktów kontrolnych dla szkół i 25 punktów kontrolnych dla dorosłych. Mapa była w skali 1:3000. Wyniki były praktycznie od ręki. Gwarantował to SPORT-IDENT czyli elektroniczny pomiar czasu. Zawody przebiegły w bardzo miłej atmosferze. Ostatnia runda była bardzo zacięta, gdyż decydowała o zajętej pozycji. Wyniki były następujące:

Kategoria SP – dziewczęta-klasa I-IV

1. Kornelia SEKUŁA - SSP- nr 3

2. Hania GRZESIKIEWICZ – SP-12

3. Jessica MIERZEJEWSKA – SP-11

Kategoria SP – chłopcy-klasa I-IV

1. Ksawer CZERKAWSKI - SP nr 18

2. Jakub URBANIAK - SP 1

3. Daniel JANISZEWSKI – SP 11

Kategoria SP – dziewczęta-klasa V-VIII

1. Oliwia JAKSZEWICZ - SP19

2. Samanta MIERZEJEWSKA – SP 11

3. Julia FIEDOROWICZ - SSP nr 3

Kategoria SP – chłopcy-klasa V-VIII

1. Oliwier WOJDON - SP nr 1

2. Kacper GRZESIKIEWICZ – SP 12

3. Tomasz ŚWIATKOWSKI –SP 12

Kategoria SSP – chłopcy-

1. Artur BARAŃSKI - II LO

2. Szymon JASTRZĘBSKI – ZSM

3. Kornel SŁOMCZYŃSKI – II LO

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. SP 18

2. SP 11

3. SP 13

KLASYFIKACJA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

1. II LO

2. ZSMech.

KLASYFIKACJA XV GRAND PRIX

Kategoria OPEN – kobiety

1. Joanna KLUNDER -ELBLĄG

Kategoria OPEN – mężczyźni

1. Kamil RZEPCZYŃSKI – ELBLAG

Kategoria rodzinna:

1. Rodzina CZERKAWSKICH

2. Rodzina WOJDONÓW

3. Rodzina GRZESIKIEWICZÓW

Startowało w czterech rundach ponad 450 uczniów. Wszyscy uczestnicy VI Spartakiady otrzymali medale, dla najlepszych szkół wręczono puchary. Wszystkie dzieci i młodzież otrzymały słodycze i napój, a każdy mógł wylosować atrakcyjny upominek o co zadbała niezawodna Janka Banach z EKO GRYF. Trasy zaprojektował i zbudował nasz super organizator Krzysztof Banach. Organizatorzy dziękują prezydentowi Elbląga za wsparcie finansowe Spartakiady oraz Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu w parku Modrzewie za udzielone wsparcie. Już niedługo będą kolejne zawody. Serdecznie zapraszamy. Wyniki i więcej informacji na naszej stronie internetowej: ekogryf.pl i Facebooku.

Do zobaczenia na zawodach!