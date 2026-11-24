W wolnym czasie wybierz się na łyżwy

Coraz krótsze dni i chłodniejsza aura nie muszą oznaczać rezygnacji z aktywności. Wręcz przeciwnie! To dobry moment, żeby założyć łyżwy i spędzić trochę czasu na lodowej tafli. Lodowisko Helena zaprasza na ogólnodostępne ślizgawki, które są świetną propozycją zarówno na popołudnie po pracy, jak i rodzinny weekend. Sprawdź, kiedy możesz wybrać się na łyżwy!

Nie trzeba planować całodniowej wycieczki ani czekać na specjalną okazję, żeby oderwać się od codziennych obowiązków. Czasem wystarczy 50 minut na lodzie, aby poprawić sobie humor, rozruszać mięśnie i spędzić czas w dobrym towarzystwie. Jazda na łyżwach angażuje całe ciało, pomaga rozwijać równowagę i koordynację ruchową, a przy tym dostarcza mnóstwo frajdy. Co ważne, z tej formy rekreacji mogą korzystać zarówno początkujący, jak i bardziej doświadczeni łyżwiarze.

Na łyżwy po pracy i w weekend

W harmonogramie Lodowiska Helena nie brakuje propozycji dla osób, które chcą aktywnie zakończyć dzień. We wtorki i czwartki ślizgawki odbywają się o godz. 18:00 i 19:10, a w piątki o godz. 19:10 i 20:15. To dobra okazja, żeby po całym dniu zamienić codzienną rutynę na odrobinę ruchu. W soboty i niedziele lodowisko zaprasza na cztery sesje – o godz. 13:30, 14:40, 15:50 i 17:00. Pierwsza z nich to ślizgawka rodzinna, podczas której można wspólnie z najmłodszymi oswajać się z taflą, doskonalić podstawowe umiejętności i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem. Nie zapominamy również o bardziej zaawansowanych łyżwiarzach. Podczas wybranych ślizgawek dostępna jest specjalnie wydzielona strefa freestyle. Można z niej korzystać we wtorki i czwartki o godz. 19:10, w piątki o godz. 20:15 oraz w niedziele o godz. 17:00. Przed wybraniem się na lodowisko zachęcamy do sprawdzenia harmonogramu ślizgawek.

Ile kosztuje ślizgawka?

Bilet normalny kosztuje 15 zł, a ulgowy 11 zł. Osoby posiadające aktywne uprawnienia w programie „wElblągu” zapłacą odpowiednio 12 zł i 9 zł. Dodatkowe zniżki przysługują posiadaczom Elbląskiej Karty Dużej Rodziny – w tym przypadku ceny wynoszą 11 zł za bilet normalny i 7 zł za ulgowy. Dla grup liczących minimum 15 osób przewidziano bilety w cenie 10 zł od uczestnika. Nie posiadacie własnych łyżew? To żaden problem. Na terenie obiektu działa wypożyczalnia prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł, w której wypożyczenie jednej pary kosztuje 13 zł.

Sezon łyżwiarski trwa, a okazji do wspólnej jazdy nie brakuje. Niezależnie od tego, czy planujecie rodzinne popołudnie, spotkanie ze znajomymi, czy po prostu chcecie trochę się poruszać, lodowa tafla czeka! Wybierzcie dogodny termin i przekonajcie się, że listopad również może być pełen sportowych wrażeń. Szczegółowe informacje o obiekcie oraz aktualny harmonogram ślizgawek znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu.