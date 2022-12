Warszawa zdobyta

Mlexer Elbląg zdobył cenne punkty w starciu ze Spójnią Warszawa. Zwycięstwo nie przyszło elblążanom łatwo, ale dzięki zimnej krwi w końcówkach setów mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

Po sobotnim remisie Mlexera z Returnem Piaseczno elbląscy tenisiści nie mogą sobie pozwolić na żaden błąd, jeżeli chcą poważnie liczyć się w walce o pierwsze miejsce na koniec sezonu. Przypomnijmy: wygranie naszej grupy II ligi daje możliwość walki w barażach o zaplecze ekstraklasy. Wicelider tabeli KTS Nowy Dwór Mazowiecki ma trzy punkty straty do elblążan i dwa mecze więcej do rozegrania.

Niedzielny mecz elblążanie zaczęli od... trzęsienia ziemi. Na pierwszym stole Ryszard Grzelak walczył zacięcie z Cezarym Walichnowskim. Niestety końcówki setów należały do gospodarza, kapitanowi elblążan udało się wygrać tylko jeden. Na drugim trwał pięciosetowy horror z udziałem Wiktora Franca i Mateusza Niedzielskiego. Kiedy wydawało się, że gospodarze dopiszą drugi punkt (dwa pierwsze sety wygrał warszawiak) w kolejnych dwóch elblążanin wyrównał, wygrywając odpowiednio do 3 i do 4. Piąty set był zażarty, ostatecznie Wiktor Franc wygrał do 9 i na tablicy wyników pojawił się remis.

Tymczasem na pierwszym stole emocje sięgnęły zenitu. Maciej Janik pierwszego seta w pojedynku z Andrzejem Makowskim wygrał do 10. Drugiego przegrał w takim samym stosunku. Obaj zawodnicy walczyli piłka za piłkę, ostatecznie 3:2 wygrał warszawiak. Na drugim stole Piotr Kołaciński trzymał Mlexera w grze po zwycięstwie nad Markiem Łuczajem.

Doszło do podobnej sytuacji jak w sobotnim meczu Mlexera z Returnem Piaseczno. Przed deblami jest remis, dwa oczka zdobyte w parach mogą być kluczem do zwycięstwa. Duet Wiktor Franc i Andrzej Makowski bez straty seta odprawia Cezarego Walichnowskiego i Macieja Janika. Na drugim stole trwa pięciosetowy thriller. Dwa pierwsze sety bez historii: 1:1. W trzecim dochodzi do walki na przewagi, z której zwycięsko wychodzą Piotr Kołaciński i Wojciech Chrząszcz wygrywając do 10. W czwartym secie to gospodarze wygrywają w tym samym stosunku. W piątym secie emocji jeszcze więcej... ufff do 11 wygrywają elblążanie.

4:2 dla gości. I dość niespodziewanie to jest wszystko na co dziś stać ambitnie grających tenisistów Spójni. Gospodarze walczyli ambitnie, w poszczególnych setach potrafili doprowadzić do gry na przewagi... Ale to tenisiści Mlexera zachowali więcej zimnej krwi i starcie po starciu zdobywali kolejne oczka. Porażka w singlu Wojciecha Chrząszcza nie ma już znaczenia dla losów rywalizacji. Ostatecznie elblążanie z Warszawy wyjeżdżają z wynikiem 7:3.

Rok 2022 elbląscy tenisiści zakończą meczem w Elblągu. 17 grudnia podejmą KTS Kozienice.

Spójnia Warszawa - Hotel Kahlberg Mlexer Elbląg 3:7

Mlexer: Kołaciński (2,5), Franc (2,5), Makowski (1,5), Chrząszcz (0,5) Grzelak (0)

Cezary Walichnowski - Ryszard Grzelak 3:1 (10, -6, 9, 11)

Mateusz Niedzielski - Wiktor Franc 2:3 (5, 7, -3, - 4, -9)

Maciej Janik - Andrzej Makowski 3:2 (10, -10, 9, -8, 7)

Marek Łuczaj - Piotr Kołaciński 1:3 (-4, -8, 10, -6)

Cezary Walichnowski, Maciej Janik - Wiktor Franc, Andrzej Makowski 0:3 (-7, -4, -9)

Mateusz Niedzielski, Marek Łuczaj - Piotr Kołaciński, Wojciech Chrząszcz 2:3 (5, -6, -10, 10, -11)

Cezary Walichnowski - Andrzej Makowski 1:3 (9, -12, -9, -9)

Mateusz Niedzielski - Piotr Kołaciński 0:3 (-8, -11, -10)

Maciej Janik - Wojciech Chrząszcz 3:0 (9, 7, 8)

Marek Łuczaj - Wiktor Franc 1:3 (-1, 9, -6, -8)

Występujące w III lidze rezerwy Mlexera uległy na wyjeździe GKS Grunwaldowi 7:11. Punkty dla elblążan zdobyli: Piotr Szałkowski 3, Andrzej Kowalik -2, Artem Korolchuk - 2, Aleksy Stefański - 1.

Bardzo dobra informacja napłynęła też z Gdańska. Krzysztof Atłas z Mlexera zajął trzecie miejsce wśród skrzatów na V Młodzieżowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa PZTS.