Weekend na sportowo i rekreacyjnie

Styczeń to idealny moment, by wyrwać się z domowej rutyny i postawić na aktywny weekend. Przy zimowej aurze i ujemnych temperaturach warto wybrać sprawdzone miejsca, które pozwolą połączyć ruch, zabawę i relaks. W najbliższy weekend obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu oferują kilka dobrych pomysłów na wolny czas.

Tor Kalbar – zimowa jazda na świeżym powietrzu

To miejsce, które łączy ruch, dobrą zabawę i prawdziwie zimowy klimat. Prognozy zapowiadają ujemne temperatury i sporą dawkę słońca, co oznacza bardzo dobre warunki do jazdy i komfortową ślizgawkę na świeżym powietrzu. W weekend do dyspozycji będą ślizgawki trwające po 90 minut, co pozwala naprawdę nacieszyć się jazdą:

- piątek – 18:30

- sobota i niedziela – 12:00, 14:00, 16:30, 18:30

Warto pamiętać, że harmonogram może ulec zmianie w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych. Aktualne informacje zawsze dostępne są na stronie mosir.elblag.eu. Na miejscu działa także wypożyczalnia sprzętu prowadzona przez KS Orzeł, więc brak własnych łyżew nie jest przeszkodą.

Lodowisko Helena – ślizgawki i hokejowe emocje

Kryte lodowisko im. Heleny Pilejczyk to pewny wybór na zimowy weekend – zarówno dla osób, które chcą po prostu pojeździć, jak i dla kibiców hokeja. Na jazdę po tafli zapraszamy w:

- piątek – 18:00, 19:10

- sobota – 13:10 (ślizgawka dla rodzin z dziećmi), 14:20, 15:30, 16:40

- niedziela – 14:20, 15:30, 16:40

Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia sprzętu (KS Orzeł), dzięki czemu można spontanicznie zaplanować wizytę.

W ten weekend dodatkową atrakcją będą ligowe mecze hokeja na lodzie. W sobotę i niedzielę drużyna Fudeko GAS Gdańsk zmierzy się z Opole United. Na sportowe emocje zapraszamy w sobotę o 19:00 oraz w niedzielę o 11:00. Bilety dostępne są na stronie abilet.pl. Informujemy, że w związku z organizacją meczów, nie odbędzie się niedzielna ślizgawka o 13:10.

Aktywność i relaks na basenie

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka to sprawdzony pomysł na weekend. Strefa rekreacyjna z hydromasażami, sztuczną falą i brodzikiem dla dzieci zapewni zabawę całym rodzinom, a strefa relaksu z saunami i jacuzzi pozwoli naprawdę zwolnić tempo. Do dyspozycji jest także 25-metrowy basen sportowy dla osób, które chcą popływać bardziej treningowo. Obiekt czynny jest codziennie w godz. 6:00–22:00.

Niezależnie od tego, czy planujesz aktywny wypad z rodziną, spotkanie ze znajomymi, czy chwilę tylko dla siebie – weekend 9–11 stycznia to dobry moment, by skorzystać z oferty MOSiR w Elblągu. Wystarczy wybrać obiekt i ruszyć po porcję ruchu lub relaksu.