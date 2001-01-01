Weekend z urodzinami CRW Dolinka, festynem i wycieczką rowerową

W nadchodzący weekend nie zabraknie atrakcji, z których zdecydowanie warto skorzystać. 10. urodziny CRW Dolinka, przejazd rowerowy zakończony rodzinnym festynem na Kalbarze oraz niedzielna wycieczka rowerowa połączona z kajakami. Sprawdźcie koniecznie szczegóły poszczególnych wydarzeń.

10. urodziny CRW Dolinka – weekend pełen atrakcji

W sobotę oraz niedzielę (20-21 września) zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania 10. urodzin Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka! Z tej okazji na basenie rekreacyjnym oraz sportowym będą rozstawione dmuchane tory przeszkód w rozszerzonej formie. Podejmijcie wyzwanie i zmierzcie się z nowymi przeszkodami. Na urodzinach nie może zabraknąć energetycznej zumby w wodzie (godz. 11:00 i 16:00) i Aqua Fitnessu (godz. 13:00 i 18:00)! Decyzją Prezydenta Elbląga Michała Missana w urodzinowy weekend (20-21 września) będzie obowiązywała zniżka na bilety ulgowe i normalne – 50% taniej! Wszystkie urodzinowe atrakcje wliczone w cenę biletów.

Elbląski Dzień bez Samochodu

W sobotę, 20 września, będziemy świętować Elbląski Dzień bez Samochodu. O godzinie 11:00 z placu Jagiellończyka ruszy przejazd rowerowy, którego meta będzie zlokalizowana na torze Kalbar. Po wycieczce rowerowej zachęcamy wszystkich do pozostania na Kalbarze. O 12:00 rozpoczniemy rodzinny festyn z bezpłatnymi atrakcjami: dmuchańce, buble football, laser run – strefa przygotowana przez UKS Orlik, animacje, symulator hamowania, strzelanie z łuku, stoiska elbląskich służb: policji, straży pożarnej, straży miejskiej, czy przejazd na elektrycznych hulajnogach i bicyklu. Więcej szczegółów o wydarzeniu możecie znaleźć tutaj.

Zumba Kids – zajęcia taneczne dla dzieci

Z myślą o najmłodszych mamy świetną propozycję zajęć. Zapraszamy w każdą sobotę dzieci w wieku od 4 do 12 lat na Zumbę Kids, która porwie je do zabawy w rytmie muzyki. Zajęcia odbywają się w Sali fitness lodowiska Helena i podzielone są na dwie grupy: młodsze maluchy w wieku od 4 do 6 lat przychodzą na godz. 10:00, a grupa starsza, czyli dzieci w wieku 7-12 lat, na godz. 11:00. Zumba Kids to doskonała okazja do tego, aby zachęcić swoją pociechę do aktywności, ruchu oraz poznania nowych przyjaciół. Koszt pojedynczych zajęć wynosi 20 zł, bilety można nabyć w kasie lodowiska Helena.

Wycieczka rowerowo-kajakowa nad Nogat

W niedzielę, 21 września, szykujcie się na dzień pełen wrażeń. Czeka na Was wycieczka rowerowo-kajakowa. Do pokonania będziecie mieli trasę o długości ok. 31 km (28 km na rowerach, a 3 km w kajakach). Zbiórka o godz. 07:30, a ruszamy punktualnie o godzinie 08:00 z ulicy Wodnej na Starym Mieście, przy napisie I Love Elbląg. Z Elbląga skierujemy się na Bielnik Pierwszy i Bielnik Drugi, a stamtąd do Kępek nad Nogatem. To tam w grupach 20 osobowych popływamy po Nogacie, a kiedy już wszystkie grupy ukończą trasę ruszymy drogą powrotną do Elbląga. Na uczestników będzie czekało ognisko z kiełbaskami. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Rejestracja odbywa się poprzez formularz do 20.09 do godz. 16:00 lub do wyczerpania miejsc. Więcej informacji o wycieczce znajdziecie tutaj.