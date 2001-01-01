Z Kraju Kwitnącej Wiśni do miasta Piekarczyka

- W listopadzie 2014 roku przed siedzibą Elbląskiego Parku Technologicznego stanęła rzeźba japońskiego artysty Kaoru Matsumoto. Była to pierwsza w Polsce rzeźba kinetyczna poruszana wiatrem. Sam Kaoru Matsumoto jest, zgodnie z informacjami ze strony Galerii EL, artystą wielokrotnie nagradzanym za swoją twórczość. Jego prace można oglądać w największych japońskich muzeach. Zlokalizowanie rzeźby w części przemysłowej Elbląga, przed EPT, jest moim zdaniem nietrafione - pisze w swojej interpelacji radny Piotr Opaczewski. Dlaczego?

- Dziś mało kto z samych elblążan o niej wie, a mogłaby stanowić kolejną atrakcję turystyczną naszego miasta, być może nawet dla turystów z kraju ojczystego Kaoru Matsumoto, Japonii. Skontaktowałem się z japońskim biurem Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Tokio. Zgodnie z informacjami, jakie udało mi się pozyskać, w 2024 roku Polskę odwiedziło niecałe 40 tysięcy turystów z Japonii. To niedużo, co znaczy, że ten kierunek ma spory potencjał wzrostu. Japońscy turyści chętnie wybierają destynacje związane z historią, dziedzictwem kulturowym i sztuką. Wg ZOPOT to są główne motywacje wyjazdowe tej grupy - wskazuje radny.

Jego zdaniem istnieją grupy turystów, które chętnie eksplorują atrakcje przyrodnicze i mniej oczywiste regiony, a region Elbląga i Zalewu Wiślanego w tym kontekście ma oczywiste walory. Jednym z walorów wymienianych przez radnego są pochylnie na Kanale Elbląskim, które mogą być wg pracowników japońskiego ZOPOT taką atrakcją, która może przyciągnąć japońskiego turystę do Polski.

Radny proponuje szereg działań promocyjnych skierowanych do japońskiego turysty. Należą do nich: przeniesienie rzeźby Kaoru Matsumoto w miejsce bardziej reprezentacyjne ("inicjatywę można połączyć ze stworzeniem w mieście parku/skweru z japońską roślinnością oraz stylizowanymi elementami architektury, w którym rzeźba stałaby się centralnym punktem oraz kolejną ciekawą atrakcją turystyczną Elbląga, a sam Kaoru Matsumoto – być może - ambasadorem Elbląga w Japonii"); zaproszenie do współpracy japońskiego biura ZOPOT, które raz w roku organizuje (w terminie od czerwca do października) podróże prasowe dla japońskich dziennikarzy branży turystycznej; nawiązanie współpracy z jednym z japońskim miast, np. miastem Tsukuba liczącym około 260 tysięcy mieszkańców, siedzibą Uniwersytetu w Tsukubie, uczelni, która kształci m.in. na kierunkach technologicznych oraz medycznych (tu radny wskazuje na możliwość współpracy z obiema elbląskimi uczelniami).

Co na ten pomysł władze miasta? Dopiero się przekonamy.

- Przedłuża się termin udzielenia odpowiedzi do dnia 24 września 2025 roku z uwagi na konieczność wnikliwego przeanalizowania przedmiotowej sprawy z udziałem Centrum Sztuki Galeria EL oraz kilku komórek merytorycznych tut. Urzędu, do kompetencji których należą zagadnienia poruszane w przedmiotowej sprawie - podaje elbląski Biuletyn Informacji Publicznej.

Przypomnijmy:

- Rzeźba w przestrzeni zamkniętej, jak muzeum, jest wyłączona z naszego codziennego życia. Rzeźba usytuowana w plenerze, w przestrzeni publicznej, w mieście obcuje z otoczeniem, z życiem codziennym mieszkańców. I w tym tkwi właściwa jej wartość - mówił w 2014 roku Kaoru Matsumoto, japoński artysta, który do Elbląga przyjechał na zaproszenie Galerii EL i to właśnie tu postawił swoją rzeźbę kinetyczną.

Wówczas miastu przybyła jeszcze jedna forma przestrzenna, a pojawiła się w Parku Traugutta.

- Japoński artysta specjalizuje się w projektowaniu subtelnych a zarazem prostych, kinetycznych form przestrzennych, aktywnie współgrających z wiatrem i zjawiskami meteorologicznymi. "Cycle 90" jest pierwszą w Polsce kinetyczną rzeźbą w przestrzeni publicznej - podawał ponad dekadę temu portEl.

