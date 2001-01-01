Elbląskie mieszkania na wynajem

Od 1 października 2025 roku rusza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w zrealizowanej przez MDR Inwestycje 12 Spółka z o.o. inwestycji mieszkaniowej przy ul. Legionów 4 i 4a w Elblągu. Ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Szczegóły Programu dostępne są na b stronie https://elblag.mdr.pl/

Inwestycja obejmuje 148 lokali mieszkalnych usytuowanych w dwóch budynkach położonych przy ul. Legionów 4 i 4a w Elblągu. Mieszkania będą wykończone i wyposażone w meble oraz sprzęt AGD w formule jako „mieszkania pod klucz”.

W budynkach znajduje się :

- 1 jednopokojowy lokal mieszkalny o pow. użytkowej od 30,57 m2

- 72 dwupokojowych lokali mieszkalnych o pow. użytkowej od 40,28 m2 do 52,93 m2

- 60 trzypokojowych lokali mieszkalnych o pow. użytkowej od 59,02 m2 do 66,73 m2

- 15 czteropokojowych lokali mieszkalnych o pow. użytkowej od 75,01 m2 do 75,93 m2

Oba budynki zostały zaprojektowane, jako w pełni dostosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami. Występują bezprogowe wejścia na partery i dostęp do wind prowadzących na wszystkie kondygnacje.

W budynkach nie występują piwnice ani komórki gospodarcze. Nie ma garaży, będą miejsca postojowe odpłatne przed budynkiem.

Lokale są przeznaczone na wynajem. To uzupełnienie oferty mieszkaniowej w Elblągu. Przed zawarciem umowy najmu należy wpłacić kaucję w wysokości 2 – krotności miesięcznego czynszu. Po zawarciu umowy najmu najemcy lokali będą mogli ubiegać się o rządowe dopłaty do czynszu, składając wnioski w ECUS przy ul. Winnej 9 w Elblągu. Miesięczne dopłaty do czynszu będą wynosiły nawet do 950 zł w zależności od metrażu mieszkania oraz uzyskiwanych dochodów w gospodarstwie domowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc na Infolinię MDR, pod numer 22 7034349. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00.