Wicemistrz Polski z Ataku

Srebrny medal z Mistrzostw Polski w minisiatkówce Kinder Plus Sport wywalczył Alex Marczyński z IKS Atak Elbląg.

W Gliwicach odbywały się Mistrzostwa Polski w minisiatkówce. Kinder Plus Sport. W singlach chłopców Alex Marczyński z IKS Atak wywalczył srebrny medal. Przez turniej Elblążanin szedł jak burza. Dość napisać, że pierwszego seta (mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów) stracił dopiero w półfinale. Po drodze sposobu na urwanie seta nie znaleźli rywale w grupie eliminacyjnej, 1/8 i ćwierćfinałowej. W Final Four siatkarz Ataku najpierw pokonał Jakuba Kławsiucia z Mieszka Połczyn – Zdroju. I już było wiadomo, że Alex Marczyński przywiezie do domu medal. W wielkim finale Elblążanin uległ Kajetanowi Komalskiemu z Aluron CMC Warty Zawiercie.

W rozgrywkach singlowych biorą udział dzieci (osobno chłopcy i dziewczynki) do lat 11.