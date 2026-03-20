Wiosenny start aktywności w Elblągu

Kalendarzowa wiosna tuż za rogiem, a wraz z nią coraz więcej okazji, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Nadchodzący weekend przynosi propozycje dla miłośników dwóch kółek, sportów zespołowych i rodzinnych wypadów na łyżwy – każdy znajdzie coś dla siebie.

Wagary na rowerze (sobota 21 marca, 11:00, Plac Jagiellończyka)

Mieszkańcy Elbląga będą mogli wziąć udział w „Rowerowych wagarach” – rekreacyjnym przejeździe ulicami miasta, który symbolicznie otwiera sezon rowerowy. Start o godzinie 11:00 z Placu Kazimierza Jagiellończyka, a około 10-kilometrowa trasa zakończy się w Bażantarni, gdzie na uczestników czekać będzie ognisko i czas na odpoczynek. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich, niezależnie od wieku i doświadczenia, liczy się chęć wspólnego, aktywnego powitania wiosny. Udział bezpłatny.

Rowerowa wycieczka do Młynar (niedziela 22 marca, 10:00, pętla ul. Ogólna)

Dzień później odbędzie się marcowa odsłona Miejskich Wycieczek Rowerowych, która od lat symbolicznie rozpoczyna sezon kolarski. Trasa licząca około 51 kilometrów poprowadzi przez Ogrodniki, Milejewo i Nowe Monasterzysko do Młynar, gdzie zaplanowano postój w odnowionym Parku za Młynem nad rzeką Baudą. Start o godzinie 10:00 z pętli przy ul. Ogólnej, powrót przewidziano około godziny 15:00. Trasa wymaga dobrej kondycji i koncentracji, ale w zamian oferuje malownicze krajobrazy i wiosenne emocje na dwóch kółkach. Udział bezpłatny.

Kalbar zaprasza na boiska (codziennie, 10:00-17:50)

Sezon wiosenno-letni rozpoczął się już na Torze Kalbar. Obiekt oferuje boiska wielofunkcyjne, tor wrotkarski oraz dwa korty tenisowe (z rezerwacją telefoniczną). To przestrzeń dla fanów koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa, a także jazdy na rolkach. Obiekt jest czynny codziennie w godzinach 10:00–17:50, a korzystanie z atrakcji, z wyjątkiem kortów, jest bezpłatne. To idealna okazja, by spędzić aktywnie czas z rodziną lub przyjaciółmi.

Ostatni tydzień ślizgawek na Helenie (piątek-niedziela)

Sezon zimowy powoli dobiega końca na Lodowisku Helena. W najbliższy weekend nadal odbywać się będą sesje ślizgawek – w piątek o 18:00 i 19:10, a w sobotę i niedzielę w godzinach 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40. Szczegółowy harmonogram znajduje się na mosir.elblag.eu. Przypominamy, że ostatnia ślizgawka na pożegnanie sezonu odbędzie się za tydzień w piątek, 27 marca. Już teraz serdecznie zapraszamy!