Wiosna na rolkach

Coraz dłuższe dni i stabilniejsza pogoda robią swoje – trudno już znaleźć wymówkę, żeby nie wyjść z domu i się poruszać. A jeśli szukasz aktywności, która łączy luz, dynamikę i czystą frajdę z jazdy, rolki i wrotki wracają do gry. W Elblągu masz do tego dwa sprawdzone miejsca.

Rolkowisko przy lodowisku Helena to propozycja dla tych, którzy cenią sobie komfort. Gładka nawierzchnia i zadaszenie sprawiają, że możesz zaplanować trening albo rekreacyjną jazdę bez sprawdzania pogody. To dobre miejsce zarówno na spokojne oswojenie się z rolkami, jak i na bardziej swobodną jazdę, kiedy czujesz się już pewniej. Z obiektu można korzystać bezpłatnie, jednak obowiązuje harmonogram wejść.

Z kolei Tor Kalbar to zupełnie inny klimat – otwarta przestrzeń, świeże powietrze i więcej możliwości. Obiekt jest dostępny codziennie w godzinach 8:00–19:50, co daje dużą elastyczność w planowaniu dnia. Warto jednak przed wizytą zajrzeć na stronę mosir.elblag.eu, gdzie publikowane są aktualne informacje i szczegóły dotyczące funkcjonowania obiektu.

W praktyce dobrze korzystać z obu lokalizacji zamiennie. Gorsza pogoda albo chęć spokojniejszej jazdy – rolkowisko. Słońce, więcej energii i potrzeba przestrzeni – Kalbar. Jeśli szukasz sposobu na więcej aktywności w tygodniu, rolki są jedną z najlepszych opcji. Wiosna to idealny moment, żeby z niej skorzystać.