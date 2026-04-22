Wybierz ruch, sprawdź ofertę „Aktywuj się z MOSiR-em”

Każdy tydzień wygląda podobnie: praca, obowiązki, trochę wolnego czasu. Pytanie brzmi, czy znajdzie się w nim miejsce na ruch. „Aktywuj się z MOSiR-em” pokazuje, że tak – grafik dostosowany do potrzeb, zajęcia poranne i popołudniowe. Sam wybierasz z czego chcesz skorzystać.

Ruch, który pasuje do dnia

Tygodniowy rozkład zajęć daje dużą swobodę – można trenować rano, po pracy albo potraktować aktywność jako stały element wieczoru. Spokojniejsze formy, jak joga (poniedziałki i środy, 18:00), pomagają rozluźnić ciało i złapać balans po intensywnym dniu. To też dobry wybór dla tych, którzy chcą poprawić mobilność i zadbać o regenerację. Pilates (wtorki i czwartki, 17:15 i 18:15) to z kolei precyzja i kontrola ruchu. Regularne zajęcia szybko przekładają się na lepszą stabilizację i większą świadomość ciała – coś, co przydaje się nie tylko na treningu.

Podkręć tempo

Jeśli celem jest poprawa kondycji i większa dynamika, warto wejść w treningi o wyższej intensywności. Turbo Spalanie (poniedziałki i środy, 19:15) to zajęcia interwałowe. Z kolei FitStep (poniedziałki i środy, 20:15 oraz piątki, 17:30) łączy ruch z muzyką i prostymi układami, dzięki czemu spalisz sporo kalorii. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszy się Zumba. Różne poziomy zaawansowania i godziny zajęć (wtorki i czwartki o 19:30 i 20:30) pozwalają bez problemu znaleźć swoją grupę.

Zadbaj o kręgosłup

Środa, godz. 19:15, Kryta Pływalnia – „Zdrowy kręgosłup” to zajęcia, które zyskują na znaczeniu wraz z rosnącą świadomością tego, jak bardzo codzienny tryb życia wpływa na nasze ciało. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie posturalne i pomagają ograniczyć napięcia, które kumulują się przez cały dzień.

Aqua Fitness – zajęcia, które przynoszą ulgę

Aktywność w wodzie to jedna z najbardziej uniwersalnych form ruchu – niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania. Poranne zajęcia Aqua Fitness w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka (poniedziałki i środy, 8:30) to dobry sposób na rozpoczęcie dnia z energią. Wieczorne Aqua Basic, zarówno na Krytej Pływalni (poniedziałek, środa, piątek, 20:05), jak i w Dolince (wtorek, czwartek, 19:45), pozwalają połączyć trening z regeneracją. Woda odciąża stawy, a jednocześnie angażuje całe ciało. W ofercie nie brakuje też propozycji dla seniorów (środa 9:15 i 10:15 w CRW Dolinka oraz sobota 11:00 i 12:00 w KP) – spokojniejsze tempo, bezpieczna intensywność i komfortowe warunki sprawiają, że Aqua Senior to stały punkt tygodnia dla wielu uczestników.

Przestrzeń dla dzieci

Soboty na Lodowisku Helena to czas dla najmłodszych. Zumba Kids (10:00 i 11:00) to połączenie ruchu, muzyki i zabawy, które naturalnie buduje dobre nawyki i zachęca do aktywności od najmłodszych lat. Proste choreografie do lubianej przez dzieci i młodzież muzyki, czas spędzony z rówieśnikami i pierwsze kroki, które rozwijają pasje taneczne. Zajęcia odbywają się w sali fitness lodowiska Helena.

Nie czekaj na „lepszy moment”

Końcówka kwietnia to idealny moment, żeby wejść w regularność przed majówką i dalszą częścią sezonu. Niezależnie od tego, czy wracasz do aktywności po przerwie, czy chcesz zrobić krok dalej – dyscyplina i systematyczność to podstawa. Aktualny harmonogram zajęć oraz limity na poszczególne ćwiczenia dostępne są na mosir.elblag.eu.