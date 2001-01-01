Wycieczka rowerowo-kajakowa nad Nogat

Sprawdzony format łączonej wycieczki rowerowo-kajakowej cieszy się niesłabnącym powodzeniem, tak więc zapraszamy na jej kolejną odsłonę. Po dwóch latach pływania po Jeziorze Druzno czas na zmianę akwenu. Tym razem będzie to rzeka Nogat, w okolicy Kanału Jagiellońskiego. Liczba miejsc w kajakach jest ograniczona, obowiązują zapisy.

Do udziału w tej niecodziennej inicjatywie zapraszamy rowerzystki i rowerzystów z przynajmniej minimalnym doświadczeniem w pływaniu na kajakach. Wycieczka wystartuje z Elbląga i przez Bielnik Pierwszy i Bielnik Drugi dotrze do Kępek nad Nogatem. Zobacz mapę – 31 km (28 km rowerami, 3 km kajakami).

W tamtejszej przystani kajakowej zwodujemy kajaki i 20 osobowymi grupami (kajaki są 2-osobowe) po kolei będziemy pływać po Nogacie. Obejrzymy z perspektywy wody drogowy most graniczny między województwami w Kępkach oraz wrota przeciwpowodziowe w Bielniku Drugim na Kanale Jagiellońskim. Pozostałe grupy czekając na swoją kolej czas będą umilały grillowaniem kiełbasek nad brzegiem Nogatu.

Droga powrotna będzie prowadziła przez Jazową, Kazimierzowo i Władysławowo. Wycieczka zakończy się przy napisie ELBLĄG (Stare Miastu, ulica Wodna).

Trasa wycieczki prowadzi po drogach asfaltowych różnej, przeważnie dobrej jakości. Pojawią się też betonowe płyty. Każdy z rowerzystów i rowerzystek powinien zadbać o wzorowy stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę we właściwym rozmiarze, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Tempo wycieczki będzie spokojne, w granicach 15 km/h.

Wycieczka na etapie rowerowym odbędzie się bez względu na pogodę, natomiast część kajakowa może zostać odwołana w przypadku ciągłych opadów deszczu i/lub silnego wiatru. Rekomendujemy jazdę na rowerach turystycznych, gravelowych i MTB wyposażonych w działające przerzutki. Prosimy także o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK.

Liczba uczestników wycieczki w części kajakowej jest ograniczona ze względów logistycznych i czasowych do 60 osób. Zapisy (imię i nazwisko, telefon) wyłącznie osób pełnoletnich (lub niepełnoletnich, które będą pod stałą opieką swoich rodziców/opiekunów) są przyjmowane za pomocą formularza Google do wyczerpania puli 60 miejsc.

Zbiórka uczestników w niedzielę, 21 września o godz. 8:00 przy napisie ELBLĄG na Starym Mieście (ulica Wodna). Powrót do Elbląga planowany jest na godzinę 15:00. Udział w wycieczce jest bezpłatny.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Gminą Elbląg i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.