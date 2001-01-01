Wyśmienita inauguracja Truso

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso odniosły premierowe zwycięstwo w I lidze. Drużyna Marty Czapli pokonała przed własną publicznością MTS Kwidzyn 34:28.

- Jesteśmy świadome, że łatwo nie będzie i że będzie to ciężki mecz, na nieco wyższym poziomie niż dotychczas rozgrywane przez nas spotkania. Chcemy pokazać kibicom, a przede wszystkim sobie, że ciężko pracujemy aby zdobywać ligowe punkty. Obiecujemy walkę o każdą piłkę i każdy centymetr boiska - zapowiadała przed meczem Nikola Jankowska.

Elblążanki zaliczyły wyśmienity debiut w I lidze i już w 1. kolejce zainkasowały komplet punktów.

Pierwsze minuty meczu były dość wyrównane, dobrze w ofensywie spisywała się Nikola Jankowska, która w 5. minucie wyprowadziła Truso na prowadzenie 3:2. Od 9. minuty gospodynie dominowały na parkiecie, ustawiały szczelną defensywę, przeprowadzały kontrataki i rzuciły aż pięć bramek z rzędu. W 13. minucie, po golu Otyli Szulc, tablica wyników wskazywała 9:4. Kwidzynianki zdołały się w końcu przedrzeć przed elbląską bronę i zminimalizować straty do trzech trafień. Do końca pierwszej części meczu trwała zacięta walka, przewaga Truso oscylowała w granicach dwóch-trzech bramek. Zespoły udały się na przerwę przy wyniku 17:14.

Początek drugiej części meczu był dość wyrównany, jednak to Truso częściej trafiało między słupki. Bramki zdobywała Wiktoria Śliwińska, Otylia Szulc, Nikola Jankowska, czy Adrianna Ziemińska. Gdy gospodynie zanotowały trzy gole z rzędu, ich przewaga urosła już siedmiu trafień i były coraz bliżej historycznego triumfu. W 45. minucie swoją pierwszą bramkę w nowym zespole zdobyła Hanna Urbaniak i było 26:20. W ostatnim kwadransie meczu podopieczne Marty Czapli nie odpuszczały i nie pozwoliły rywalkom na odrobienie strat. W swoim pierwszym meczu w I lidze elblążanki odniosły przekonujące zwycięstwo nad MTS Kwidzyn (34:28).

Energa MKS Truso - MTS Kwidzyn 34:28 (17:14)

Truso: Górska, Wanatowska - Jankowska 14, Szulc 5, Ziemińska 3, Ratajczyk 3, Kolasa 2, Urbaniak 2, Śliwińska 1, Pożoga 1, Fudal, Zajączkowska, Tomaszewska, Komorek, Sankowska.

Zobacz tabelę i terminarz I ligi kobiet.